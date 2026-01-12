Μενού

Η ώρα του Αλέξη Τσίπρα και της Ιθάκης στη Θεσσαλονίκη - Πότε θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου

Oι εκδόσεις Gutenberg ανακοίνωσαν την ημερομηνία παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», στη Θεσσαλονίκη.

Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα | EUROKINISSI
Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το βιβλίο του «Ιθάκη», με την συμπρωτεύουσα να αποτελεί τον επόμενο σταθμό. Όπως ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg, το βιβλίο θα παρουσιαστεί το μεσημέρι του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου.

Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» θα πραγματοποιηθεί στον Κινηματογράφο Ολύμπιον (Πλατεία Αριστοτέλους 10), το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου στις 12:00, με ώρα προσέλευσης τις 11:30.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, πρόκειται να πραγματοποιηθούν ομιλίες για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου από τους: Αντώνη Σαουλίδη(νομικός), Κωνσταντίνα Σπυροπούλου (γεωπόνος, πρόεδρος του Κτήματος Σπυρόπουλος και της ΕΔΟΑΟ), Άρη Στυλιανό (πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ), Διονύση Τεμπονέρα (δικηγόρος) και Κώστα Τούμπουρο (πολιτικός μηχανικός – επιχειρηματίας).

Η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα θα ακολουθήσει ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η Φαίη Κοκκινοπούλου.

