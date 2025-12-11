Η ώρα του «Φραπέ» στην Εξεταστική: Καταθέτει σήμερα ο Γιώργος Ξυλούρης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κρίσιμη συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ενώπιον του σώματος αναμένεται να καταθέσει ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές», ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Alpha, ο κ. Ξυλούρης έχει δηλώσει την επιθυμία του να εμφανιστεί ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και να καταθέσει, ωστόσο διατηρεί επιφυλάξεις καθώς, όπως ισχυρίζονται άνθρωποι από το περιβάλλον του, πιστεύει ότι έχει στοχοποιηθεί και μάλιστα άδικα.

Οι ίδιες πληροφορίες αποκαλύπτουν πως ενώ έχει σκοπό να τοποθετηθεί για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από το σκάνδαλο, πιστεύει ότι θα ερωτηθεί για τις επισυνδέσεις στο σκάνδαλο.

Όπως αναφέρει ο Alpha, είναι πιθανό να καταθέσει έγγραφα απαντώντας σε όσα του καταλογίζονται, ή ακόμη να επικαλεστεί το δικαίωμα σιωπής ως ύποπτος κατηγορίας που υπάρχει λόγω της έρευνας που διεξάγεται για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.