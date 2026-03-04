Με μία τετραπλή στρατηγική κινείται η κυβέρνηση απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν και τους κινδύνους που εγείρονται για την εξέλιξή του σε περιφερειακή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Η Ελλάδα εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση στην περιοχή και εκπέμπει ξεκάθαρα μηνύματα υπέρ της διπλωματίας, καλώντας όλα τα μέρη σε άμεση αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, επισημαίνοντας την ανάγκη πλήρους σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις ασφαλείας της περιοχής μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, μέσω της διπλωματικής οδού», υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη. Η φιλοσοφία της Αθήνας εδράζεται στο ιστορικό δεδομένο των γεωπολιτικών επιπτώσεων με ανθρωπιστικές διαστάσεις και οικονομικές συνέπειες, που επέφεραν στο παρελθόν οι διευρυμένες συγκρούσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Έμπρακτη αλληλεγγύη στην Κύπρο

Ταυτοχρόνως, η Αθήνα αποδεικνύει εμπράκτως την αλληλεγγύη της στην Κύπρο. Αν και το Μέγαρο Μαξίμου κρίνει ότι προς ώρας δεν συντρέχει προς ώρας μείζον ζήτημα ασφαλείας για την Κύπρο, η αποστολή της φρεγάτας Belharra «Κίμων» και της φρεγάτας «Ψαρά» συν τα δύο ζεύγη F-16 Viper ως αντιπυραυλική και αντιαεροπορική «ομπρέλα» στη Μεγαλόνησο, συνιστά για τη χώρα μας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι «οποιαδήποτε απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επί της αρχής απαράδεκτη» και θα λάβει τη στήριξη της Ελλάδας με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο.

«Η ελληνική διπλωματία αλλά και οι αναβαθμισμένες ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να πω ότι σήμερα η σημαία μας και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών πάντως αποσαφηνίζεται ρητά προς πάσα κατεύθυνση ότι η ελληνική συνδρομή προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή και συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο στο Ιράν.

Στο επίκεντρο ο επαναπατρισμός των Ελλήνων

Παράλληλα, στο επίκεντρο Μεγάρου Μαξίμου και Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται ο ασφαλής επαναπατρισμός Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στη διακεκαυμένη ζώνη των χωρών του Κόλπου, αλλά και η ασφάλεια των ναυτικών καθώς έχουμε πολλά πλοία στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει καταστρώσει σχέδιο και όπου επιτρέπεται η αναχώρηση πτήσεων στον οποιαδήποτε εναέριο χώρο ή η μετακίνηση με άλλο τρόπο δρομολογείται η άμεση και ταχύτερη δυνατή επιστροφή τους. Ήδη για αύριο έχει προγραμματιστεί η μετακίνηση Ελλήνων με τρία πούλμαν από Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ προς Αίγυπτο και από εκεί με πτήση προς την Αθήνα.

Στο εσωτερικό η κυβέρνηση μεριμνά για τη θωράκιση της χώρας σε κάθε επίπεδο. Επιχειρησιακά ενισχύει για προληπτικούς λόγους την αποτρεπτική της ικανότητα σε κομβικά σημεία όπως η Κάρπαθος όπου αποφασίστηκε να αναπτυχθεί μία συστοιχία Patriot.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να μας κάνει να είμαστε παραπάνω ανήσυχοι, όμως θα ήταν αφελές, εάν δεν ήταν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες υπέρ το δέον προνοητικές για τη φύλαξη των στόχων», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές μεταδίδοντας την αίσθηση της αυξημένης επιφυλακής για λόγους εθνικής ασφάλειας λόγω των εξελίξεων στο Ιράν και τις χώρες του Κόλπου.

Πιθανές επιπτώσεις στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Επιπλέον, εν μέσω της διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας αλλά και των προβλημάτων στα Στενά του Ορμούζ, στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι πιθανές επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς για την κυβέρνηση η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική προτεραιότητα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν έκτακτης σύσκεψης διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα σε σχέση με τα αποθέματα ασφαλείας και την τροφοδοσία της αγοράς. Έχουν σταλεί ήδη τα αναγκαία μηνύματα προς τα διυλιστήρια και τις εταιρίες εμπορίας, ενώ η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή έχει διεξάγει από το Σάββατο περισσότερους από 500 έλεγχους και θα τους εντείνει προς αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Ως προς το ενδεχόμενο να απαιτηθεί επιδότηση στην ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση διαμηνύει ότι «δεν βρισκόμαστε εκεί», έναντι δηλαδή υπέρμετρων αυξήσεων. Διαβεβαιώνει όμως πως «εφόσον χρειαστεί δεν θα αφήσουμε την κοινωνία απροστάτευτη» μέσω έκτακτων μέτρων στήριξης όπως και σε άλλες περιόδους κρίσης.

Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση και παρακολουθούν την αγορά. Το ζήτημα των οικονομικών επιπτώσεων με επίκεντρο τις τιμές της ενέργειας συζητήθηκε και μεταξύ του Κυριάκου Πιερρακάκη με την Πρόεδρο τις Κριστίν Λαγκάρντ και Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Όσον αφορά, δε, την πυρηνική «ομπρέλα» του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους η πρόθεση της χώρας και του Πρωθυπουργού είναι να συμμετέχει η χώρα μας σε αυτήν την πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου και αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες τις προσεχείς ημέρες.