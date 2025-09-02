Η «τρίτη φάση» του σχεδίου Τσίπρα, το βιβλίο και ο αιφνιδιασμός

Πολλά σενάρια διακινούνται για το πως θα δράσει ο Αλέξης Τσίπρας και όλα συνομολογούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός σε όποιες αποφάσεις και αν καταλήξει θα προχωρήσει σε αιφνιδιασμό. Πρόσωπα που γνωρίζουν τους σχεδιασμούς του Αλέξη Τσίπρα δηλώνουν στο Reader πως στην παρούσα φάση ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν προετοιμάζει κόμμα ωστόσο δηλώνει δυναμικό παρών στις εξελίξεις.

Άλλωστε οι κινήσεις του είναι πολύ προσεκτικές. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είχε αποφασίσει να αναλωθεί στις τέσσερις εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα με κορυφαίους ομιλητές από τον ευρωπαϊκό προοδευτικό χώρο και να αναλύσει τα ζητήματα που απασχολούν παγκόσμια τους πολίτες.

Το καλοκαίρι πέρασε στη δεύτερη φάση με αφορμή και τα δέκα χρόνια από την επέτειο του δημοψηφίσματος και τα επτά από την έξοδο από τα μνημόνια που είχε ανακοινώσει στην Ιθάκη. Θέλησε, ο πρώην πρωθυπουργός, να απαντήσει σε όλα όσα έχουν ακουστεί τόσο καιρό για την περίοδο διακυβέρνησης του εστιάζοντας στο γεγονός ότι από τα 55 δισεκατομμύρια που έχει λάβει η χώρα για μέτρα εντός μνημονίων μόλις τα οκτώ ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα τα τρία δισεκατομμύρια τα επέστρεψε στους πολίτες μέσω του κοινωνικού μερίσματος.

Ενώ έβαλε στο κάδρο και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς που συμμετείχαν τότε στο συμβούλιο υπό τον Προκόπη Παυλόπουλο ζητώντας τη δημοσιοποίηση των πρακτικών υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν είπε ότι θα επέστρεφε η χώρα στη δραχμή.

Πλέον έχει περάσει στην τρίτη φάση και θα προχωρήσει στην επόμενη περίοδο όπου θέλει να μιλήσει για το μελλοντικό του στίγμα. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά συχνοί συνομιλητές του αυτό δε σημαίνει τη δημιουργία κόμματος αλλά τις προτάσεις του για το τι χρειάζεται η Ελλάδα.

Άλλωστε η ομιλία του την Παρασκευή που αναμένουν όλοι με μεγάλη αγωνία θα επικεντρωθεί στις τεκμηριωμένες προτάσεις του για την οικονομία και τους τρόπους που πιστεύει ότι πρέπει να στηριχθεί η οικονομία.

Μέχρι τέλος του έτους θα κυκλοφορήσει το βιβλίο

Όλο το καλοκαίρι ο Αλέξης Τσίπρας αναλώθηκε στην ολοκλήρωση της συγγραφής του βιβλίου του καθώς θέλει μέχρι τέλος του έτους να είναι στα βιβλιοπωλεία. Θέλει να ακουστεί η αλήθεια για ότι έζησε ως πρωθυπουργός και να δώσει απαντήσεις σε όσα έχουν ακουστεί έως τώρα.

Αμέσως μετά ακολουθεί και η συγκρότηση από πανεπιστημιακούς του συμβουλίου του Ινστιτούτου του, επιστημόνων με κατάρτιση που θα μπορούν να συζητούν και να βρίσκουν λύσεις για τα καίρια προβλήματα.

Ωστόσο, όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν εμποδίζει τον πρώην πρωθυπουργό να κινείται παράλληλα και σε συζητήσεις με στελέχη από όλο τον προοδευτικό χώρο ώστε να είναι έτοιμος όταν αποφασίσει να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Πρόσωπα που γνωρίζουν σημειώνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πάρει τις αποφάσεις του για το χρόνο επιστροφής του ωστόσο θέλει να είναι έτοιμος για παν ενδεχόμενο. Το πολιτικό περιβάλλον είναι ρευστό επομένως δεν μπορεί να είναι απλώς παρατηρητής.

Με δεδομένο ότι υπάρχουν σενάρια που κάνουν λόγο για πρόωρες εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ γίνεται κατανοητό ότι εάν επαληθευτούν ο πρώην πρωθυπουργός δε θα λάβει μέρος στις εκλογές ως επικεφαλής μιας πρωτοβουλίας.

Όμως σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν φθινόπωρο του 2026 κανείς δε θα μπορούσε να αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Συχνοί συνομιλητές του υπογραμμίζουν πως ο Αλέξης Τσίπρας δε συζητά τα πρακτικά ζητήματα και τον τρόπο που θα μπορούσε να προχωρήσει σε ένα νέο κόμμα εντούτοις δεν αποκλείουν την πιθανότητα μιας κίνησης από την πλευρά Τσίπρα.

Δηλαδή να προχωρήσει ο πρώην πρωθυπουργός σε έναν εκλογικό σχεδιασμό όπου να προχωρήσει σε ένα κάλεσμα σε βουλευτές και στελέχη που θα ήθελαν να τον ακολουθήσουν και να λάβει μέρος στις κάλπες. Βέβαια, όλα αυτά είναι πρώιμα βήματα χωρίς να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Όλοι συζητούν για το βιώσιμο σενάριο που θα μπορούσαμε να δούμε να υλοποιείται.

«Ξαφνικός θάνατος» για τον ΣΥΡΙΖΑ

Το σίγουρο είναι πως σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας επιλέξει να κατέβει στις εκλογές ως επικεφαλής εκλογικού σχεδιασμού ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα μπορέσει να επιβιώσει με τη μορφή που τον ξέρουμε σήμερα.

Ωστόσο, ούτε ο πρώην πρωθυπουργός θα ήθελε να οδηγήσει σε «θάνατο» το κόμμα που το έφτασε σε τροχιά διακυβέρνησης οπότε θα πρέπει να υπάρξει κάποια συνεννόηση για τις περαιτέρω κινήσεις.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, που έχει μπροστά του μια δύσκολη συνέντευξη στη ΔΕΘ μιας και οι ερωτήσεις για τον Τσίπρα θα πέσουν σαν βροχή, είναι ένα πρόσωπο που ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά και σίγουρα δε θα ήθελε να φέρει σε δύσκολη θέση.

Τώρα πως θα μπορούσε να γίνει η συνεννόηση και με ποιον τρόπο κανείς δεν έχει την απάντηση μιας και ο Αλέξης Τσίπρας, έως τώρα, δεν έχει πιάσει χαρτί και μολύβι ώστε να οργανώσει τις κινήσεις του για το επόμενο βήμα.

Το γεγονός ότι κάνει συναντήσεις δε σημαίνει τίποτα απολύτως λένε πρόσωπα που γνωρίζουν καθώς ο κ.Τσίπρας δεν έχασε ποτέ την επαφή του με στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την ευρύτερη κεντροαριστερά. Στελέχη που ήταν κοντά στον Τσίπρα παραμένουν γι αυτό και τους δίνονται «ρόλοι» από εκείνους που επιθυμούν διακαώς την επιστροφή Τσίπρα.

Η Όλγα Γεροβασίλη είναι ένας από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους ενώ και ο Κώστας Ζαχαριάδης είχε και έχει πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Είναι κοινό μυστικό ότι αρκετοί βουλευτές περιμένουν το σήμα Τσίπρα για να πάνε κοντά του ωστόσο αυτό φαίνεται πως έως τώρα δεν έχει προσδιοριστεί. Μπορεί να υπάρχει κινητικότητα, ζυμώσεις και επαφές όμως κανείς δεν μπορεί να πει πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει τις αποφάσεις του.