Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στην Ιερουσαλήμ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο περιθώριο της τριμερούς συνόδου Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου.
Η σύνοδος φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο David Citadel και εντάσσεται στη σταθερή διπλωματική συνεργασία των τριών χωρών.
Οι δύο ηγέτες είχαν αρχικά κατ’ ιδίαν συνομιλία, πριν ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών και ανώτερων αξιωματούχων από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ υπογραμμίζει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ισραήλ, αλλά και τη συνεχή ενίσχυση του τριμερούς άξονα συνεργασίας.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, η συνδεσιμότητα, η πολιτική προστασία και η καινοτομία - τομείς που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η περιφερειακή αρχιτεκτονική της Ανατολικής Μεσογείου μεταβάλλεται.
- Κόντρα on air Γεωργιάδη - Δούκα: «Απαράδεκτο το rave party στην εκκλησία» - «Όταν τσικνίζουμε, είναι εντάξει;»
- Χριστούγεννα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά στις 25 - Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν
- Ο ιδιοκτήτης «κόβει» τον Παπαδόπουλο μετά τη μήνυση σε Μαζωνάκη: «Zημιά στο μαγαζί κάνει»
- Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Δυστυχώς φούσκωσαν τα μυαλά της και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είχαμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.