Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στην Ιερουσαλήμ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο περιθώριο της τριμερούς συνόδου Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου.

Η σύνοδος φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο David Citadel και εντάσσεται στη σταθερή διπλωματική συνεργασία των τριών χωρών.

Οι δύο ηγέτες είχαν αρχικά κατ’ ιδίαν συνομιλία, πριν ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών και ανώτερων αξιωματούχων από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ υπογραμμίζει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ισραήλ, αλλά και τη συνεχή ενίσχυση του τριμερούς άξονα συνεργασίας.

Together with @IsraeliPM Netanyahu in a meeting with @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis and my friend Greek FM Giorgios Gerapetritis. We'll continue strengthening Israel-Greece relations!

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, η συνδεσιμότητα, η πολιτική προστασία και η καινοτομία - τομείς που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η περιφερειακή αρχιτεκτονική της Ανατολικής Μεσογείου μεταβάλλεται.