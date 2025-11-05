Στις 24 Νοεμβρίου κυκλοφορεί η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Ένα ογκώδες βιβλίο 762 σελίδων, που επιχειρεί να καταγράψει τα χρόνια της διακυβέρνησής του μέσα από τη δική του οπτική.

Το εξώφυλλο μπορεί να μην παραπέμπει ευθέως στο ομηρικό ταξίδι, αλλά το περιεχόμενο υπόσχεται λεπτομέρειες για γεγονότα που όλοι ζήσαμε.

Η τιμή του, 28 ευρώ, δεν περνά απαρατήρητη.

Πρόκειται για μια επένδυση που ξεπερνά το συνηθισμένο κόστος πολιτικών εκδόσεων, αλλά ίσως αυτό να είναι και το μήνυμα: η «Ιθάκη» δεν ήταν ποτέ εύκολος προορισμός.

Οι άλλοι πολιτικοί και τα πιο φθηνά τους «έπη»

Και εδώ αξίζει μια μικρή σύγκριση: το βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη Ανίκητοι Ηττημένοι κυκλοφόρησε στα 17,99 ευρώ, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου με το 1974-1990 Στην τροχιά της Ιστορίας τοποθετήθηκε μόλις στα 6 ευρώ, ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος με το Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και ιστορίας κινήθηκε στα 13,99 ευρώ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η «Ιθάκη» του Τσίπρα ξεχωρίζει όχι μόνο για τον όγκο της, αλλά και για την τιμή της, που την καθιστά την πιο «βαριά» -κυριολεκτικά και μεταφορικά-πολιτική αφήγηση της αγοράς.

Η αγορά πολιτικών βιβλίων στην Ελλάδα έχει συνηθίσει σε πιο προσιτές τιμές. Από τα 6 ευρώ του Παπανδρέου μέχρι τα 18 του Βαρουφάκη, οι αναγνώστες μπορούσαν να αποκτήσουν μια πολιτική αφήγηση χωρίς να το σκεφτούν πολύ.

Η «Ιθάκη» όμως ζητάει κάτι παραπάνω: χρόνο, διάθεση και φυσικά μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή.

Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πραγματικό της στοίχημα: να αποδείξει ότι η πολιτική μνήμη δεν είναι απλώς ένα φθηνό ανάγνωσμα, αλλά μια αφήγηση που αξίζει να πληρωθεί .