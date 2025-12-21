Και άλλη αποχώρηση από το κόμμα Κασσελάκη: Έφυγε η Κυριακή Μάλαμα αφήνοντας υπόνοιες

Η ανεξάρτητη βουλευτής Κυριακή Μάλαμα, εκλεγμένη με τον ΣΥΡΙΖΑ και κατόπιν μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, γνωστοποίησε την αποχώρησή της από το κόμμα.

Στην επιστολή της, η κυρία Μάλαμα εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με την πολιτική κατεύθυνση και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, κάνοντας λόγο για εκβιαστικές πιέσεις και παραβίαση των ιδρυτικών αρχών του κόμματος.

Επισήμανε ότι δεν θα αποδεχτεί ποτέ πολιτικές συγκλίσεις με δυνάμεις του συστημικού κυβερνητισμού και υπογράμμισε ότι η ίδια πιστεύει σε μια προοδευτική και αριστερή πορεία που θα στηρίξει τα συμφέροντα των πολλών.

Χάνει τη Μάλαμα ο Κασσελάκης - Σε κρίση το κόμμα

Η κυρία Μάλαμα χαρακτήρισε την απόφαση του κόμματος να προχωρήσει σε συνέδριο χωρίς διαβούλευση και την προοπτική συνεργασιών με κόμματα εκτός της προοδευτικής και αριστερής παράταξης ως αποστασία από τις αρχές της.

Τόνισε ότι η προσωπική της διαδρομή παραμένει ατάλαντευτη και ότι δεν πρόκειται να προδώσει όσους την εμπιστεύτηκαν. Η ίδια κλείνει την επιστολή της με ευχές για μια καθαρή και ενωτική πορεία προς τα εμπρός.