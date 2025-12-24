Κάλαντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας

Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα είπε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και την οικογένειά του το μουσικό σχολείο Αλίμου.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε δώρα στους μαθητές και συνομίλησε μαζί τους, συνομιλώντας με τον κάθε έναν ξεχωριστά και τούς ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα.
Από τη γιορτή δεν έλειπε ούτε το σκυλάκι του Μεγάρου Μαξίμου, ο Πίνατ. Ο πρωθυπουργός φωτογραφήθηκε με τους επισκέπτες, ενώ τού έπαιξαν και μία κρητική μελωδία.
Τα κάλαντα των Χριστουγέννων στον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε επίσης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».
