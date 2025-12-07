Καμμένος: «Είχαμε έντιμη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μετάνιωσα» - Απαντά για το αν θα επιστρέψει στην πολιτική

Ο Πάνος Καμμένος κλήθηκε και αυτός με τη σειρά του να μιλήσει για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο μάλιστα αναφέρεται καθώς συγκυβερνούσε με τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Το διάβασα και θεωρώ ότι βγαίνουν αρκετά σοβαρά πράγματα πέραν του κουτσομπολιού, τα οποία πρέπει ο ελληνικός λαός να τα κατανοήσει», είπε μεταξύ άλλων μιλώντας στην ΕΡΤ.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για την περίοδο της συγκηβέρνησης, αφού δήλωσε ότι δεν έχει μετανιώσει για κάτι, απάντησε: «Αυτό το οποίο δεν μπόρεσα να ανατρέψω και γι’ αυτό έφυγα από την πολιτική ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών και θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος και γι’ αυτό αποσύρθηκα», πρόσθεσε.

Καμμένος: «Είχαμε μια έντιμη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα»

«Εγώ είμαι με τον Αλέξη Τσίπρα είχαμε μια έντιμη σχέση. Αυτά που συμφωνήσαμε τα κάναμε, με μία μαύρη σελίδα, τη συμφωνία των Πρεσπών, όπου και αποχώρησα έντιμα και καθαρά και το αποδέχεται», πρόσθεσε.

Αναφορικά γιατί επέλεξε να συγκυβερνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα εξήγησε: «Πήγα με τον Τσίπρα διότι ο Σαμαράς επέλεξε να νομιμοποιήσει τον Γιώργο Παπανδρέου και να συγκυβερνήσει με τον Βενιζέλο. Πήγα γιατί έπρεπε να υπάρχει μια αντίδραση απέναντι στη Γερμανία, η οποία ήθελε να βάλει τη χώρα μας υπό κατοχή στην Ευρώπη, δηλαδή σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση διεφθαρμένη, που από τότε μας πολέμαγε. Αυτός ήταν ο πραγματικός μας εχθρός».

Ο Πάνος Καμμένος απαντά για το πότε θα επιστρέψει στην πολιτική σκηνή

Ο Πάνος Καμμένος επεσήμανε τις γεωπολιτικές προκλήσεις της χώρας, την ανάγκη για ενεργειακή στρατηγική και την ανάγκη ανανέωσης του πολιτικού σκηνικού.

«Εάν δω ότι ο χώρος αυτός δεν καλύπτεται, θα ασχοληθώ». Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν καλύπτει τις ανάγκες ενός τμήματος των πολιτών: «Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του σημιτικού ΠΑΣΟΚ με το οποίο εγώ αντιπαρατέθηκα».