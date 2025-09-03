Κανέλλη: «Γίνεται διαλογή μεταναστών ανάλογα με τις ανάγκες του κεφαλαίου»

Την έντονη αντίθεσή της στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξέφρασε η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, καταγγέλλοντας τον ταξικό χαρακτήρα του, καθώς και την ευρύτερη πολιτική της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στους πρόσφυγες και μετανάστες.

Με αιχμηρό ύφος, σχολίασε πως: «Οι επενδυτές από το εξωτερικό, που έχουν λεφτά, όταν αγοράσουν ένα σπίτι και πάρουν golden visa στη χώρα μας, δεν είναι μετανάστες, είναι καλοί συνεργάτες».

Τόνισε πως, σύμφωνα με τη λογική του συστήματος, «υπάρχει χρήσιμος και άχρηστος μετανάστης, βολικός και άβολος», υπογραμμίζοντας την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης με βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου.

Κατηγόρησε την ΕΕ και τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών ότι επιδίδονται σε «διαλογή» προσφύγων και μεταναστών, επιλέγοντας ποιοι είναι χρήσιμοι με βάση τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων: «Εδώ και χρόνια έχετε στήσει ένα σύστημα - φυσαρμόνικα, το εμπόριο της εργατικής δύναμης, που ανοιγοκλείνει ανάλογα με τις διεθνείς και ντόπιες ανάγκες του κεφαλαίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.