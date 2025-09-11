«Καρφιά» Φάμελλου για Τσίπρα στη ΔΕΘ: «Αδιανόητη κάθε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης»

Ερώτηση για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δέχθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της ΔΕΘ, μετά τη χθεσινή του ομιλία του.

Μεταξύ άλλων, ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε αδιανόητη μία συζήτηση για κατακερματισμό και ανεξαρτητοποίηση του πρώην πρωθυπουργού, την ώρα που επέκρινε τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη ως προς τις συνεργασίες του.

«Δεν ανοίγουμε καμία συζήτηση για κατακερματισμό, προσθέσεις θέλουμε. Αυτή είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε στην κοινωνία, ότι ενωμένοι , να τα βρούμε, για να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση» ήταν μεταξύ των όσων είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Και με αυτά που έχει δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας και γνωρίζω εγώ, για το τι έχουμε διατυπώσει κοινό πλαίσιο και αυτά που είπε στις τελευταίες του τοποθετήσεις, για εμένα είναι αδιανόητη η οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης» κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.