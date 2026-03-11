Καρυστιανού για Athens Alitheia Forum: «Η Νέα Δημοκρατία σπαταλά 180.000 ευρώ για μια προκλητική φιέστα»

Σκληρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή το Athens Alitheia Forum, συνέδριο που διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, με κεντρικό θέμα την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων.

H κυρία Καρυστιανού σε νέα ανάρτηση της στα κοινωνικά δίκτυα χαρακτηρίζει το φορουμ «προκλητική φιέστα χιλιάδων ευρώ», ενώ ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον Παύλο Μαρινάκη.

«Φτάνει πια ο εμπαιγμός. Φτάνει η συστηματική απαξίωση της νοημοσύνης μας. Ως εδώ!!!

Σε μια κρίσιμη στιγμή όπου όλοι εμείς απειλούμαστε με νέο κύμα ακρίβειας, που βρισκόμαστε σε αγωνία λόγω του μαινόμενου πολέμου, η Νέα Δημοκρατία με πρωτεργάτη τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Παύλο Μαρινάκη σπαταλούν 180.000€ που δεν μας περισσεύουν, για να στήσουν μια προκλητική φιέστα. Μια γιορτή για τα fake news!

Η απόλυτη υποκρισία: εκείνοι που μετέτρεψαν το ψέμα σε κυβερνητική τέχνη, εκείνοι που επιχειρούν καθημερινά να ναρκώσουν την κρίση μας για να μην βλέπουμε τη σήψη των σκανδάλων τους, έρχονται τώρα να μας παραδώσουν μαθήματα αλήθειας.

Δεν πρόκειται απλώς για αλαζονεία. Είναι μια απέλπιδα προσπάθεια να βάλουν ταφόπλακα στην ελεύθερη σκέψη, να φιμώσουν κάθε υγιή φωνή που αρνείται να ευθυγραμμιστεί με το αφήγημά τους.

Θέλουν μια κοινωνία σε καταστολή. Θέλουν πολίτες που δεν θα ρωτούν, που δεν θα αμφισβητούν, που θα δέχονται το σκοτάδι ως κανονικότητα. Όμως η αλήθεια, δεν είναι κάτι που «κατασκευάζεται» σε συνέδρια και επικοινωνιακά επιτελεία. Η αλήθεια αναπνέει εκεί έξω, στις φωνές των ανθρώπων που δεν φοβούνται.

Περιμένουμε από τους έντιμους λειτουργούς του κλάδου της ενημέρωσης και, κυρίως, από τον κάθε σκεπτόμενο πολίτη, να σταθούν ανάχωμα σε αυτόν τον δόλιο σχεδιασμό. Έχουμε χρέος να διασώσουμε το τελευταίο οχυρό της δημοκρατίας μας: το δικαίωμά μας να μιλάμε, να γνωρίζουμε και να απαιτούμε το δίκαιο.

Το φως πάντα θα τρομάζει εκείνους που έμαθαν να ζουν στο σκοτάδι», αναφέρει στην ανάρτησή της.