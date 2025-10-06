Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: «Παρατηρήθηκαν παραβιάσεις στο σπίτι του Πάνου Ρούτσι»

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της -στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών- για τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις για τον πατέρα απεργό πείνας.

Μεταξύ άλλων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως ο γιος του Πάνου Ρούτσι στη Θεσσαλονίκη, διαπίστωσε χθες παραβίαση και απόπειρα παραβίασης, μέσω πόρτας και παραθύρου, του σπιτιού τους.

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως ένα συγκεκριμένο όχημα φέρεται να είχε θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση την οικογένεια Ρούτσι στη Θεσσαλονίκη, συμπληρώνοντας πως θα αποστείλει εξώδικη διαμαρτυρία στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γιώργο Φλωρίδη.

Τι κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την οικογένεια Ρούτσι

«Ο γιος του Πάνου Ρούτσι, μόλις χθες, διαπίστωσε παραβιάσεις και απόπειρα παραβιάσεων του σπιτιού του στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, έκανε λόγο για παρακολούθηση από συγκεκριμένο όχημα.

Δεν είναι δυνατόν σε μία τέτοια συνθήκη, με τέτοια δοκιμασία να δοκιμάζεται πολλαπλά αυτή η οικογένεια και αυτή η μάνα να έχει το δίλημμα να μείνει με τον σύζυγο και πατέρα του παιδιού τους, ή να συνδράμει το παιδί της.

Θέλω να το καταγγείλω με όλη τη δύναμη της φωνής μου, δεν είμαστε χθεσινοί, ξέρουμε πως λειτουργούν τέτοιοι μηχανισμοί».