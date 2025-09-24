Σοβαρή καταγγελία Σαλάτα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρατομήθηκα με εντολή Μαξίμου»

Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην υπόθεση, διατύπωσε ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Νίκος Σαλάτας, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Ο κ. Σαλάτας έκανε λόγο για «διαχρονικές και διακομματικές ευθύνες» στον Οργανισμό, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία φέρεται να έχει δώσει στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Η κα Τυχεροπούλου φέρεται να έχει διαπράξει 10 πλημμελήματα και έξι κακουργήματα. Δεν θα έπρεπε εξαρχής να είμαι εκεί. Κατεύθυνε την έρευνα αλλού. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κάνει κατάχρηση εξουσίας καραμπινάτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε και στον τρόπο απομάκρυνσής του από τη θέση, υποστηρίζοντας ότι ενημέρωνε καθημερινά τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα. Σε ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Κόκκαλη για το αν «καρατομήθηκε» από το Μαξίμου, ο κ. Σαλάτας απάντησε: «Ναι, από το Μαξίμου και από τον κ. Μυλωνάκη».

Από την πλευρά του, ο νυν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς, ο οποίος άνοιξε τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων στην Επιτροπή, διαβεβαίωσε ότι οι αγρότες που πληρούν τις προϋποθέσεις θα λάβουν κανονικά τις επιδοτήσεις τους.

«Όποιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει την αίτησή του, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η πληρωμή των δικαιούχων, εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Στόχος μας είναι η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και η αποφυγή οποιασδήποτε σπατάλης», τόνισε.

Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής συνεχίζονται με νέες καταθέσεις μαρτύρων τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Νίκος Σαλάτας:

«Είχα την διαβεβαίωση από Τσιάρα και Πρωθυπουργό ότι θα λειτουργούσα ως Ανεξάρτητη αρχή, παρόλο που ο Οργανισμός δεν ήταν.

Είπα στους εισαγγελείς πως η κα Τυχεροπούλου έχει κάνει 20 αδικήματα και κανείς δεν έκανε τίποτα. Δεν με κάλεσε κανένας.

Τέσσερις διοικητικοί υπάλληλοι υπέγραψαν ότι η κα. Τυχεροπούλου δεν είχε πτυχίο νομικής για να αποσπαστεί στην Ε. Εισαγγελία και παρόλ’ αυτά ο κ. Φλωρίδης υπέγραψε. Ο κ. Πασχάλης πίεζε τον κ. Τσιάρα να παρανομήσει κι αυτός και να υπογράψει. Ο κ. Φλωρίδης έχει κάνει ψευδή βεβαίωση, αυτό είναι αυτόφωρο.

Δηλαδή υπάρχουν Ξυλούρηδες το 19, 20 και 21, 22 με 23 αγρανάπαυση και μετά επανήλθαν; Αφήνει δηλαδή εκτός του έλεγχο την περίοδο που ήταν πανίσχυρη η κα Τυχεροπούλου. Αυτό είναι καραμπινάτη κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Είμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα. Πόσο μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εχέγγυα;

Φυτευτή η κα. Τυχεροπούλου. “Υπερτάτη” την φωνάζανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε ιδιαίτερη υπηρεσιακή σχέση με τον κ. Σημανδράκο. Υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σαφώς και υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κα Τυχεροπούλου κατηύθυνε την εισαγγελία αλλού, πέρα από την περίοδο την δικιά της. Αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μια επικίνδυνη Εισαγγελία».

Από την πλευρά της, η Μιλένα Αποστολάκη, σημείωσε ότι «παρακολουθήσαμε μια αδιανόητη επίθεση του μάρτυρα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και τους λειτουργούς της. Αμφισβήτησατε ευθέως την αξιοπιστία τους. Εκφράζω τη βαθύτατη ανησυχία μου για τις συνέπειες από αυτές τις απερίσκεπτες και εμπαθείς δηλώσεις από πρώην αξιωματούχο που επέλεξε η κυβέρνηση.

Κοινοβουλευτικές πηγές ΝΔ: Η κατάθεση Σαλάτα αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη

Καμία συγκάλυψη δεν υπήρξε από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζουν κοινοβουλευτικές πηγές του κυβερνώντος κόμματος. Επισημαίνουν μάλιστα πως αυτό αποδεικνύεται από την αποκάλυψη του τεως Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτα, ο οποίος δήλωσε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό κ. Γ. Μυλωνάκη ο τελευταίος του ξεκαθάρισε ότι «οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό».

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τη θέση της Κυβέρνησης ότι όχι μόνο δεν έχει συγκαλύψει κάτι αλλά το αντίθετο «το όλα στο φως» το κάνει πράξη, τονίζουν οι κοινοβουλευτικές πηγές της ΝΔ.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Ο κ. Σαλάτας είπε κραυγαλέα ψέματα

«Ο κ. Σαλάτας είπε μόλις στην Εξεταστική ότι την καρατόμηση του τη ζήτησε ο κ. Μυλωνάκης. Αυτός που μας έλεγε εδώ ότι δεν ήξερε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά και από αυτή τη φοβερή αποκάλυψη προκύπτει πως απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση μου είπε κραυγαλέα ψέματα.

Αποδεικνύεται πως είναι αυτός που λύνει και δένει όλο αυτό το διάστημα σε παρασκηνιακού, παρακρατικού τύπου μεθοδεύσεις», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για καταθέσεις Καββαδά και Σαλάτα

Την αδυναμία του προσωρινού Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ να δεσμευθεί για τις φετινές πληρωμές των αγροτών και κτηνοτρόφων, επισημαίνουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την σημερινή κατάθεση του κ. Καββαδά στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζουν πως ο κ. Καββαδάς εμφανίστηκε «αναρμόδιος» σε όλα τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε, επιτείνοντας έτσι την αγωνία των αγροτών.

Σε ό,τι αφορά στην κατάθεση του πρώην Πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκο Σαλάτα, από το κόμμα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν πως κατονόμασε με αποστομωτικό τρόπο τον υφυπουργό παρά των πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη, ως το πρόσωπο που τον καρατόμησε από τον Οργανισμό.

Μάλιστα τονίζουν ιδιαίτερα πως σε σχετική ερώτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, ο κ. Σαλάτας επανέλαβε ότι ποτέ δεν του είπε ο κ. Μυλωνάκης να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Όπως υπογραμμίζουν, καταρρίπτεται το αφήγημα που έτρεξε, όπως χαρακτηριστικά λένε, ασθμαίνοντας να υποστηρίξει με «διαρροές» η ΝΔ, στη προσπάθειά της να ακυρώσει τον κ. Σαλάτα ως μάρτυρα, επειδή αποκάλυψε την καρατόμησή του από τον κ. Μυλωνάκη γιατί δεν συνεργαζόταν με τους εισαγγελείς.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζουν πως η αποκάλυψη του κ. Σαλάτα εκθέτει έτι περαιτέρω την πλειοψηφία της Επιτροπής και προσωπικά τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, για την άρνησή τους να συμπεριληφθεί ο κ. Μυλωνάκης στον κατάλογο μαρτύρων.

Οι διάλογοι

Σαλάτας: Εγώ τον Τσιάρα τον ενημέρωνα κάθε μέρα. Ο ίδιος ως υπουργός έστειλε τις επιστολές μου στην Αδειλίνη.

Κόκκαλης: Είπατε ότι καρατομηθήκατε με εντολή Μαξίμου.

Σαλάτας: Ναι έτσι είναι.

Κόκκαλης: Δηλαδή ποιος;

Σαλάτας:ο κος Μυλωνάκης με απέλυσε. Μίλησα μαζί του και δεν του άρεσε η τοποθέτηση μου. Του είπα ότι δεν μπορώ να αποδεχθώ την κατηγορία ότι παρακώλυσα την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Δεν δέχομαι τέτοια κατηγορία. Και μου λέει κάτι για την πολιτική και τέτοια. Του είπα ότι η πολιτική δεν με ενδιαφέρει εγώ είμαι δικαστικός και πρόεδρος ενός οργανισμού που πρέπει να προστατεύσω. Δεν του άρεσε και με απέλυσε

Είπατε κα. Αποστολάκη ότι με διόρισε η ΝΔ. Εγώ δεν είμαι ούτε ΝΔ, ούτε ΠΑΣΟΚ αν και ήμουν επικεφαλής της δικιάς σας παράταξης στην συνδικαλιστική μου πορεία.

Σαλάτας: Δεν θέλουν ολοι να σωθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καραθανασόπουλος: Ποιοι δεν θέλουν

Σαλάτας: Δεν το ξέρω αυτό.

Μπορεί ο κ. Φλωρίδης να ασκήσει πλέον πειθαρχική δίωξη σε δικαστή ή εισαγγελέα έχοντας διαπράξει καραμπινάτο αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης; Έχετε δει εσείς άλλον υπουργό να υπογράφει όταν όλοι οι διοικητικοί από κάτω λένε το αντίθετο; Εάν δεν τιμωρηθεί ο Φλωρίδης τώρα θα βρουν άλλον και μετά άλλον και μετά άλλον.

Εγώ πήγε και τους είπα για την Τυχεροπουλου όταν ακόμα ήταν επιστημονική συνεργάτης. Και μετά αυτοί κλιμάκωσαν, ζήτησαν την απόσπαση της. Μου ήρθε νταμπλάς. Είναι εισαγγελείς αυτοί; Αυτοί είναι δήθεν εισαγγελείς. Είναι σοβαρό αυτό που έκανε ο κ. Σοφουλάκης να ευχαριστήσει τον υπουργό; Είναι αυτή διάκριση εξουσιών;

Σαλατας (για επικοινωνία με Μυλωνακη): Εγώ αμύνθηκα στην συκοφαντία. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ πως εγώ παρακώλυσα την έρευνα. Δεν χρειαζόταν να με διώξουν. Θα έφευγα μόνος μου.

Λαζαρίδης: Δηλαδή ο κ. Μυλωνάκης σας είπε να συνεργαστείτε με την Ευρ. Εισαγγελία.

Σαλάτας: Όχι δεν μου είπε αυτό.



Πηγή : Ertnews