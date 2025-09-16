Κέλλας: «Αν δεν πετύχουν τα μέτρα για τον περιορισμό της ευλογιάς θα πάμε σε lockdown»

Τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν κατά τη σύσκεψη της Δευτέρας (15/9) στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους περιφερειάρχες και τους αντιπεριφερειάρχες όλης της χώρας, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ανέλυσε ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας, σημειώνοντας ότι αν δεν πετύχουν θα υπάρξει lockdown.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε συγκεκριμένα ότι αν αυτά τα μέτρα δεν έχουν αποτέλεσμα, η χώρα θα πάει σε καθολική απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης όλων των ζώων σε όλη την επικράτεια (lockdown) ενώ ξεκαθάρισε ότι αν γίνουν εμβολιασμοί στη χώρα, η Ελλάδα δεν θα θεωρείται πλέον υγειονομικά καθαρή κάτι που θα σημαίνει απαγόρευση εξαγωγών κρέατος, γάλακτος μαλλιού, και κυρίως της φέτας.

«Μετά τις 15 Απριλίου -όταν είχαμε καταφέρει να έχουμε σχεδόν μηδενισμό των κρουσμάτων- λόγω του ότι χαλάρωσαν τα μέτρα ενόψει των εορτών του Πάσχα και σε συνδυασμό με την κουρά των προβάτων η οποία ακολούθησε αλλά και τις αγοραπωλησίες των ζώων, παρουσιάστηκε αύξηση των κρουσμάτων», ανέφερε αρχικά ο υφυπουργός και έκανε γνωστό ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε περί τις 92.000 θανατωμένα ζώα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, από τα 262.000, τα 92.000 είναι στη Θεσσαλία».

Περιγράφοντας τα τρία μέτρα που αποφασίστηκαν, ο υφυπουργός σημείωσε:

Οι κτηνίατροι, όλοι οι υπάλληλοι θα βρεθούν στο πεδίο και από τους εποπτευόμενους οργανισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως των Περιφερειών.

Εντατικοί έλεγχοι στις εκτροφές.

Δημιουργία σταθμών απολύμανσης καθ’ υπόδειξιν των περιφερειαρχών, στα σημεία δηλαδή από τα οποία διέρχονται προς πλούσιες σε κτηνοτροφία περιοχές, τα αυτοκίνητα των ζωοτροφών ή των γαλακτοκομιών, θα γίνεται απολύμανση και σε δεύτερο χρόνο θα εξετάσουμε τη δυνατότητα να δίδεται χαρτί ότι έχει απολυμανθεί, ώστε μόνο τότε να μπορεί να παραλαμβάνει γάλα ένα αυτοκίνητο.

Και βεβαίως η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από πλευράς κτηνοτρόφων και από πλευράς βεβαίως και από τους υπόλοιπους φορείς.

«Μόνο με τη στενή συνεργασία όλων μπορούμε να εκριζώσουμε την ευλογιά και πρέπει να το κάνουμε», τόνισε ο Χρήστος Κέλλας, ο οποίος όμως προειδοποίησε ότι «αν δεν πετύχουν αυτά τα μέτρα, το επόμενο μέτρο θα είναι η εφαρμογή lockdown, καθολική απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης όλων των ζώων σε όλη τη χώρα».

Αυτό σημαίνει σύμφωνα με τον υφυπουργό «πάγωμα εμπορίου. Δεν θα παραδίδουν γάλα, δεν θα παραδίδουν κρέας.

Δεν θα υπάρχουν σφαγές σε όλη τη χώρα. Μπορεί να το εφαρμόσουμε για μία βδομάδα, δέκα μέρες στην αρχή να δούμε το αποτέλεσμα και να δούμε πως θα πάει παρακάτω. Γιατί ξέρετε, είναι ένα δύσκολο μέτρο. Δεν είναι κάτι εύκολο και γι’ αυτό και κοιτάμε και το αφήνουμε τελευταίο.

Θα είναι ένα μέτρο που θα έχει αντίκτυπο στην αγορά, γι’ αυτό και είναι ένα μέτρο το οποίο αποφεύγουμε όπως ο διάολος το λιβάνι. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε με την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και με τη συνεργασία σε στενή συνεργασία καταρχήν κτηνοτρόφων, περιφερειών, δήμων και βεβαίως και του Υπουργείου».

Επίσης, ο υφυπουργός τόνισε ότι «απόκρυψη κρούσματος ή καθυστερημένη καθυστερημένη ειδοποίηση θα επισύρει και ποινικές ευθύνες και διοικητικές ευθύνες» καθώς και ότι «τα εμβόλια τα οποία υπάρχουν είναι και ανεπαρκή και αναποτελεσματικά» ενώ διέψευσε ότι έχει γίνει εμβολιασμός σε ευρωπαϊκό κράτος.