Κεραμέως: «Έχει την στήριξη μας» – Προσωπική παρέμβαση για τον τραυματία του ΕΦΚΑ

Η Κεραμέως επικοινώνησε με τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε, εκφράζοντας τη στήριξη της πολιτείας για ταχεία ανάρρωση.

Κεραμέως
Νίκη Κεραμέως | EUROKINISSI
Η Νίκη Κεραμέως, υπουργός Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλισης, επικοινώνησε με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από την ανάρτηση της στο Χ.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως αναφέρει τα εξής:

«Μίλησα, πριν από λίγο, με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ, ο οποίος ευτυχώς είναι σε καλή κατάσταση και του παρέχεται όλη η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη. Έχει τη στήριξη και τις ευχές όλων μας».

