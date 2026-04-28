Μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, καταγράφεται άλλο ένα συμβάν με πυροβολισμούς, με τον ίδιο δράστη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο ΣΚΑΪ, ο 89χρονος άνδρας, αφότου τραυμάτισε τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ, έφυγε από το σημείο και κινήθηκε προς το Εφετείο στην οδό Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε άλλα τρία άτομα.

Στη συνέχεια, άφησε το όπλο στο σημείο και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι τραυματίες φαίνεται ότι δέχθηκε πυρά στα πόδια και δεν κινδυνεύει η ζωή τους, ωστόσο η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημα χείλη.

Η αστυνομία κάνει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ηλικιωμένου, που κατά την ίδια πηγή, φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Η επίθεση στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού

Το περιστατικό στον ΕΦΚΑ έλαβε χώρα περί τις 10:30 όταν ο άνδρας μπήκε σε γραφεία που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως στον Κεραμεικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ένας 89χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ρακοσυλλέκτης, μπήκε μέσα στα γραφεία με μια καραμπίνα και άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας υπάλληλος στο πόδι, στον οποίο οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία.

Το άτομο παρελήφθη, τελικά, από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.