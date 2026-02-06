Κικίλιας για Χίο: «Δεν προκύπτει ενέργεια απώθησης του σκάφους του διακινητή από το Λιμενικό»

«Δεν προκύπτει καμία ενέργεια απώθησης (pushback) του πλωτού σκάφους του διακινητή παράνομα εισερχομένων προσώπων, από το σκάφος του Λιμενικού», ανάφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κλείνοντας τη συνεδρίαση της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα «το συμβάν της 3ης Φεβρουαρίου 2026 στη Χίο».

«Αντιθέτως, προκύπτει από τα στοιχεία που θα είναι και μέρος της δικογραφίας, αλλαγή πορείας του πλωτού του διακινητή και των ΠΕΠ, που προξένησε την σύγκρουση» είπε ο κ. Κικίλιας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για το θέμα της θερμικής κάμερας που διέθετε το σκάφος του Λιμενικού, ο κ. Κικίλιας είπε ότι ο κυβερνήτης του διάλεξε να μην την ενεργοποιήσει καθώς «ο στόχος είχε ήδη δοθεί από κάμερα χερσαίου παρατηρητηρίου».

«Και ενεργοποιημένη να ήταν, δεν θα είχε ευκρινείς καταγραφές για το συμβάν της πρόσκρουσης», καθώς, με βάση τα χαρακτηριστικά της, «εστιάζει σε μακρινούς στόχους με θερμική καταγραφή» είπε ο κ. Κικίλιας, επαναλαμβάνοντας μάλιστα, ότι υπάρχει ΕΔΕ, που θα ελέγξει τις επιχειρησιακές ενέργειες.

Για τις ζημιές που φαίνεται να έχει υποστεί το σκάφος του Λιμενικού με βάση τις φωτογραφίες που έχουν δοθεί, ο κ. Κικίλιας είπε: Ρώτησα την ηγεσία του ΛΣ και μου διευκρίνισε ότι η πρόσκρουση ανάμεσα σε μία απλή φουσκωτή βάρκα και το σκάφος του ΛΣ, δεν ήταν αναγκαίο να προξενήσει σοβαρές ζημιές στο σκάφος του Λιμενικού.

Παράλληλα, κάλεσε τον Νάσο Ηλιόπουλο, να πάει στον εισαγγελέα τα στοιχεία μαρτυρίας, που ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς μετέφερε στην επιτροπή, από επιβαίνοντα-θύμα του δυστυχήματος, μέσω μεταφραστή:

«Μπαίνουμε μέσα σε ένα νοσοκομείο, πιάνουμε έναν μεταφραστή, μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους, που εκείνη τη στιγμή είναι σε περίθαλψη και από αυτό τεκμαίρουμε ότι έχουνε συμβεί "χ" πράγματα και κατηγορούμε...» σχολίασε ο υπουργός Ναυτιλίας.

Σε ερώτηση για καθυστερήσεις στον διαγωνισμό του Ενιαίου Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) είπε ότι «έχουν κολλήσει, χρόνια ολόκληρα, οι εταιρείες στο Συμβούλιο Επικρατείας και δικαστικά. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να προχωρήσει κανείς; Διότι εγώ, με απευθείας ανάθεση και χωρίς διαφάνεια, δεν δέχομαι να προχωρήσω. [...] Το ΕΣΟΘΕ, που έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, με 75% από την ΕΕ και 25% από ίδιους πόρους, θα το προωθήσουμε. Σας διαβεβαιώ» είπε ο κ. Κικίλιας.

Επέκρινε επίσης την πολιτική "ανοιχτών συνόρων" που ακολούθησε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και η οποία οδήγησε -όπως είπε- σε εκατοντάδες περισσότερους πνιγμούς ανθρώπων στο Αιγαίο από κάθε άλλη περίοδο, με βάση και τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Τέλος, επανέλαβε ότι «θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε» και τον θεσμό, και τους λιμενικούς, και την πατρίδα ενώ κάλεσε τους βουλευτές να πάνε στους νησιώτες να τους ρωτήσουν τι σημαίνει το Σώμα για αυτούς.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης είπε ότι δεν έχουμε ακόμα σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης. Αν το είχαμε θα είχαμε και τον χρόνο και τον τρόπο να μην φτάνουμε σε τόσο οδυνηρές καταστάσεις είπε ο κ. Μιχαηλίδης, σημειώνοντας την ανάγκη να τηρούμε τις οδηγίες και τις διεθνείς συμβάσεις για τέτοια συμβάντα.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος μίλησε για χυδαία προσπάθεια της κυβέρνησης να κατηγορήσει την αντιπολίτευση ότι στοχοποιεί το Λιμενικό ενώ συμφώνησε ότι το σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης που ήταν σχεδιασμένο από το 2029 θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτροπή τέτοιων περιστατικών.

Να δοθούν οι συνομιλίες του σκάφους του Λιμενικού ζήτησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι που «βιάζεται να βγάλει πορίσματα, όχι εμείς».

Σε καταγγελία επιβαίνοντα ότι το σκάφος του Λιμενικού "πέρασε από πάνω" τους αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος προσθέτοντας ότι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να ποινικοποιήσει τη συζήτηση με το δίλημμα "Λιμενικό ή διακινητές", «εμείς λέμε Δικαιοσύνη».

Να γίνουμε ρεαλιστές και να αντιληφθούμε ότι τα στελέχη του Λιμενικού δίνουν σκληρή μάχη με τους δουλεμπόρους, ζήτησε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Μπούμπας.

«Κάτω τα χέρια από το Λιμενικό» είπε ο βουλευτής της ΚΟ ”Νίκη”, Σπύρος Τσιρώνης, καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρασημοφορήσει το πλήρωμα του σκάφους του Λιμενικού.

Τον λόγο μη ενεργοποίησης των καμερών ζήτησε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, σύμφωνα με τον οποίο το ελληνικό κράτος οφείλει να εγγυάται την ασφάλεια των επιβαινόντων, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα.

Επίσης, η ανεξάρτητη βουλευτής, μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη μίλησε για βαριά αποτυχία κρατικής διαχείρισης που συνέβη εντός των χωρικών μας υδάτων και ρώτησε για τις ενέργειες της κυβέρνησης προς την τουρκική πλευρά η οποία παίρνει τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά δεν απέτρεψε τον απόπλου του σκάφους.

Να αποδείξουμε ότι εμπιστευόμαστε τους θεσμούς ως προς τη διερεύνηση του συμβάντος κάλεσε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος επικρίνοντας τα κόμματα που μίλησαν για έγκλημα χωρίς στοιχεία, και εργαλειοποίησαν υποθέσεις, όπως αυτή της λεγόμενης "μικρής Μαρίας" στον Έβρο.