Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Είθε η συμμαχία ΗΠΑ - Ελλάδας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά»

Ευχές για τη νέα χρονιά έστειλε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόϊλ μέσα από ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα του X, αναφέροντας: «Σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καλή Χρονιά!».
Η πρέσβης μέσα από την ανάρτησή της ευχήθηκε περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων της Ελλάδας με τις ΗΠΑ: «Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες», είπε χαρακτηριστικά.
«Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά», τόνισε καταλήγοντας η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ
