Μενού

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Είθε η συμμαχία ΗΠΑ - Ελλάδας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά»

Η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ ευχήθηκε μέσα από ανάρτησή της να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά η συμμαχία Ελλάδας - ΗΠΑ.

Reader symbol
Newsroom
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ | ΙΝΤΙΜΕ/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ευχές για τη νέα χρονιά έστειλε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόϊλ μέσα από ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα του X, αναφέροντας: «Σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καλή Χρονιά!».

Η πρέσβης μέσα από την ανάρτησή της ευχήθηκε περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων της Ελλάδας με τις ΗΠΑ: «Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανεωμένης δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: ελευθερία, ανεξαρτησία και ευκαιρίες», είπε χαρακτηριστικά.

«Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά», τόνισε καταλήγοντας η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ