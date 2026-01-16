Κίνηση όλο νόημα: Ο Φάμελλος αντικατέστησε την Κασιμάτη στο Συμβούλιο της Ευρώπης

O Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης τη Νίνα Κασιμάτη, επιβεβαιώνοντας όσα λέγονταν τον τελευταίο καιρό.

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενημέρωσε πως μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από την θέση του βουλευτή, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Διονύσης Καλαματιανός, πρόκειται να τον αντικαταστήσει ενώ ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση της Νίνας Κασσιμάτη ορίστηκε ο Γιώργος Ψυχογιός, αλλαγές που σύμφωνα με την Κουμουνδούρου σημειώθηκαν για την καλύτερη εκπροσώπηση.

Η βουλευτής Β’ Πειραιά έχει διαφοροποιηθεί από αποφάσεις του κόμματος, υπερψηφίζοντας τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού, παρά το γεγονός ότι το ΣΥΡΙΖΑ τις καταψήφισε. Επίσης βρέθηκε και στις εκδηλώσεις υποδοχής του «Κίμωνα», παρότι το κόμμα είχε αποφασίσει να απέχει.

Άλλωστε η ίδια δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στο ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.