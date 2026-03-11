ΚΚΕ για Χρυσή Αυγή: «Η καταδικαστική απόφαση επισφράγισε τον ναζιστικό εγκληματικό χαρακτήρα της οργάνωσης»

Στην σημερινή απόφαση για τις ποινές της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αναφέρθηκε το ΚΚΕ σε δήλωσή του.

«Η καταδικαστική απόφαση και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει μεγάλη σημασία, γιατί επισφράγισε τον ναζιστικό εγκληματικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής, παρότι οι ποινές που επιβλήθηκαν, με βάση και την πρωτόδικη απόφαση, δε συνεπάγονται την επιστροφή όλων των ναζιστών εγκληματιών στη φυλακή, όπως απαιτεί το εργατικό-λα ϊκό και νεολαιίστικο κίνημα, που έπαιξαν από την πρώτη στιγμή αποφασιστικό και καθοριστικό ρόλο, για να καταδικαστούν πρώτα απ' όλα στις συνειδήσεις των εργαζομένων και της νέας γενιάς.

Το σύστημα ενισχύει ξανά τον φασισμό με διάφορους τρόπους, ως την αιχμή του δόρατος απέναντι στον λαό, για να επιβάλει πάση θυσία 'σιγή νεκροταφείου'».

Την πραγματική δικαίωση για τα θύματα του φασισμού μπορεί να επιβάλει μόνο το εργατικό - λαϊκό κίνημα, που τώρα, ακόμα πιο επιτακτικά, πρέπει να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εκμετάλλευση, τον πόλεμο, τη φτώχεια, ενάντια στο σύστημα που γεννά και θρέφει το τέρας του φασισμού» υπογραμμίζει, καταλήγοντας, το κόμμα στο σχόλιό του