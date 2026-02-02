ΚΚΕ για συνταγματική αναθεώρηση: «Δεν πρόκειται να δώσουμε καμία συναίνεση»

«Αυτό που ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός σχετικά με την επικείμενη αναθεώρηση, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επιδίωξη, μια σειρά από αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές, να αποκτήσουν συνταγματική κατοχύρωση» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Τέτοιες αντιλαϊκές τομές είναι μεταξύ άλλων:

Τ ο χτύπημα των δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων με την άρση της μονιμότητας.

των δημοσίων υπαλλήλων με την άρση της μονιμότητας. Η παραπέρα εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αναθεώρηση του άρθρου 16.

της ανώτατης εκπαίδευσης με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Η "συνταγματοποίηση" των ματωμένων πλεονασμάτων.

Το "βαθύ κράτος" είναι το σάπιο αστικό κράτος, το "κράτος δικαίου" της ΕΕ που, ειδικά στις σημερινές συνθήκες της πολεμικής προετοιμασίας, γίνεται όλο και πιο εχθρικό για τους εργαζόμενους και τον λαό, όλο και πιο θωρακισμένο για την εξυπηρέτηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας».

ΚΚΕ: «Καμία συναίνεση στην αναθεώρηση»

«Επιπλέον, κι ενώ όλη αυτή την περίοδο έγιναν ακόμα πιο φανερές οι συνέπειες του "νόμου περί ευθύνης υπουργών" στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και αλλού, ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε την αλλαγή και όχι την κατάργηση του άρθρου 86, όπως είχε προτείνει το ΚΚΕ και στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση προσκρούοντας στην άρνηση της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ» αναφέρει, ακόμα, η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Το ΚΚΕ αντιπαλεύει τον πυρήνα των προωθούμενων συνταγματικών αλλαγών, συνεπώς δεν πρόκειται να δώσει καμία συναίνεση, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική Βουλή. Τις συναινέσεις αυτές ας τις αναζητήσει ο κ. Μητσοτάκης στα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης, που συμφωνούν στις στρατηγικές επιλογές και διαφωνούν στο ποιος και πώς θα τις προωθήσει.

Το ΚΚΕ θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση με κριτήριο την στήριξη των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, χωρίς καμία αυταπάτη φυσικά για τον αντιδραστικό ρόλο και τα ασφυκτικά όρια του αστικού συντάγματος».