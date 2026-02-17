Κωνσταντίνος Τασούλας: Άξια συγχαρητηρίων η απόφαση του ΥΠΠΟ για της φωτογραφίες της Καισαιριανής

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τοποθετήθηκε για το ζήτημα της αγοράς των ιστορικών φωτογραφιών από τις εκτελέσεις αγωνιστών από τους Γερμανούς στην Καισαριανή την περίοδο της Κατοχής.

«Θεωρώ πολύ θετική και άξια συγχαρητηρίων την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσει στην εξασφάλιση των φωτογραφιών, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους. Θα πρόκειται για μια καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη», ανέφερε σε δήλωσή του.