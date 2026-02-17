Μενού

Κωνσταντίνος Τασούλας: Άξια συγχαρητηρίων η απόφαση του ΥΠΠΟ για της φωτογραφίες της Καισαιριανής

Η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα για τις φωτογραφίες από τις εκτελέσεις αγωνιστών στην Καισαριανή την περίοδο της Κατοχής.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας | Eurokinissi
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τοποθετήθηκε για το ζήτημα της αγοράς των ιστορικών φωτογραφιών από τις εκτελέσεις αγωνιστών από τους Γερμανούς στην Καισαριανή την περίοδο της Κατοχής.

Διαβάστε ακόμα: Το προφίλ του κατόχου των φωτογραφιών της Καισαριανής: Την Παρασκευή στη Γάνδη οι Έλληνες εμπειρογνώμονες

«Θεωρώ πολύ θετική και άξια συγχαρητηρίων την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσει στην εξασφάλιση των φωτογραφιών, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους. Θα πρόκειται για μια καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη», ανέφερε σε δήλωσή του.

