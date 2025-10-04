Κωνσταντοπούλου: «Ένα τιποτένιο σκουλήκι ποδοπατά τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι - Εξετάσεις τώρα»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέστρεψε με άκρως πολεμική διάθεση, μετά την τελευταία της απάντηση προς τον Άδωνι Γεωργιάδη, στην οποία τον είχε αποκαλέσει «γελοίο», εντείνοντας την καταδίκη για την απόκριση της κυβέρνησης στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, αλλά και στα Τέμπη εν γένει.

Έχοντας μεταβεί ξανά στο Σύνταγμα νωρίτερα σήμερα το απόγευμα (4/10), η πρόεδρος της Πλεύσης, όπως αναφέρει το Orange Press, εξαπέλυσε μύδρους κατά του υπουργού Υγείας, εμμέσως πλην σαφώς, λέγοντας:

«Η κυβέρνηση, μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι, ποδοπατάει τώρα τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του».

Κωνσταντοπούλου: «Δώστε την εντολή τώρα, εγκληματίες»

«Όχι μόνο να μάθει αν είναι αυτό το παιδί του, αλλά να μάθει πώς πέθανε. Σταματήστε να βυθίζετε άλλο την κοινωνία στο σκοτάδι των εκταφών. Σταματήστε αυτή την ύβρη που βύθισε όλη την κοινωνία στο σκοτάδι σας.

Δώστε την εντολή τώρα, εγκληματίες. Σταματήστε αυτή την ύβρη. Η κοινωνία αξίζει να είναι μόνο στο φως. Δώστε εντολή τώρα, όχι άλλη ύβρη» ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι η πλευρά της οικογένειας ζητά και τοξικολογικές - βιοχημικές εξετάσεις πέραν του DNA.