Κωνσταντοπούλου για καταγγελία εργαζόμενης: «Είναι ψευδές ότι εργάζεται στην Πλεύση Ελευθερίας»

Απάντηση στα δημοσιεύματα, που ανέφεραν ότι εργαζόμενη της «Πλεύσης Ελευθερίας» έκανε καταγγελία για μπούλινγκ και μη καταβολή δεδουλευμένων, έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε από το περιστύλιο της Βουλής, σε δηλώσεις που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα «Εδώ και τρεις μέρες, από την περασμένη Κυριακή (15/02) ο κ. Γεωργιάδης με την επικουρία του αυτοσυστηνόμενου ως δημοσιογράφο Κουσουλού, διοχετεύει στα media με την αξίωση να αναπαραχθεί μια φερόμενη καταγγελία φερόμενης εργαζόμενης στην Επιθεώρηση Εργασίας. Επί τρεις ημέρες περιμένω υπομονετικά.

Όποιον δημοσιογράφο και αν ρώτησα και όποιο μέσο ενημέρωσης και αν ρώτησα κανένας δεν έχει τη φερόμενη καταγγελία. Φαίνεται ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει και αυτές τις ιδιότητες, να μπορεί και να παραγγέλλει και να παράγει και να διοχετεύει στα media καταγγελίες που τα ίδια τα media, ακόμα και ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του ΑΝΤ1 μου δήλωσε γραπτώς ότι δεν την έχουν. Φαίνεται επίσης ότι η Επιθεώρηση Εργασίας, η υπηρεσία δηλαδή εκείνη που είναι υπόλογη και υπεύθυνη για τους ελέγχους είναι υπόλογη και υπεύθυνη και για τους ελέγχους που δεν έγιναν στην επιχείρηση Βιολάντα. Αυτή λοιπόν η Υπηρεσία φαίνεται ότι δεν κάνει το καθήκον της γιατί συνεργάζεται με τον κ. Γεωργιάδη για να πλήττει πολιτικούς αντιπάλους.

Επίσης ανέφερε ότι «θα γίνουν και νομικές ενέργειες για όλα αυτά, εναντίον κάθε συκοφάντη» ενώ ενημέρωσε ότι «η Πλεύση Ελευθερίας μέχρι αυτή την ώρα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου ώρα 18:05 δεν έχει ενημερωθεί επισήμως αλλά ούτε και ανεπισήμως για καμία καταγγελία εργαζομένου ή εργαζομένης. Δεν έχει κινηθεί προς την Πλεύση Ελευθερίας με κανέναν τρόπο καμία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας και βεβαίως θα ζητήσουμε ευθύνες για όλη αυτή τη σπέκουλα που γίνεται όλες αυτές τις ημέρες.

Από την χρήση ονόματος που παρουσιάζεται από τους κατ' επάγγελμα εκβιαστές ως δήθεν απλήρωτη εργαζόμενη, τη χρήση του ονόματος της κυρίας Άννας Καρακίτσου, προκύπτει ότι επιχειρείται πρώτον να συκοφαντηθεί η Πλεύση Ελευθερίας, δεύτερον να λοιδορηθεί η δράση μας και να πληγεί η βουλευτίνα μας Τζώρτζια Κεφαλά που μόλις την Πέμπτη ανέλαβε και καθήκοντα κοινοβουλευτικής εκπροσώπου.

Θέλω να ξεκαθαρίσω προς πάσα κατεύθυνση ότι η Άννα Καρακίτσου που είναι γνωστή και ως Άννα Μελίτη, μπορείτε να την αναζητήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να διαπιστώσετε την αναλήθεια και το ψεύδος όλων των φερόμενων ρεπορτάζ που επίμονα επαναλαμβάνονται με την πρόσκληση να απαντήσουν. Η κυρία Άννα Καρακίτσου που είναι γνωστή και ως Άννα Μελίτη, δεν έχει εργαστεί στην Πλεύση Ελευθερίας από τον Φεβρουάριο του 2025, εδώ και περισσότερο από ένα έτος. Είναι ψευδές ότι εργάζεται στην Πλεύση Ελευθερίας και δεν πληρώνεται, είναι ψευδές όλο αυτό το κατασκεύασμα. Η κα. Καρακίτσου κάνει καριέρα σε Live συναυλίες και παράλληλα διαμένει κατά καιρούς στην Πάρο, όπου κάνει και άλλες εργασίες».

Οι αναφορές για την καταγγελία της εργαζόμενης

Η Άννα Καρακίτσου, η οποία είναι εργαζόμενη στα γραφεία της «Πλέυσης Ελευθερίας» προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Καταλογίζει στην Ζωή Κωνσταντοπούλου ηθική παρενόχληση, εξευτελιστική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας και μη καταβολή μισθών.

Σύμφωνα με το OPEN η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι παραμένει απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, ενώ της έχουν καταβληθεί μόνο τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων. Όπως αναφέρει στην καταγγελία της η εργαζόμενη: «Στη διάρκεια της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνο που με συνδέει με την Πλεύση Ελευθερίας υπήρξαν πλείστα περιστατικά απαξίωσής μου από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ξεπέρασαν τα όρια του Bullying, που με οδήγησαν να ζητήσω ακόμα και τη βοήθεια ψυχολόγου».

Ιδιαίτερα σκληρά είναι όσα αναφέρει για τις συνθήκες εργασίας και τα εξαντλητικά ωράρια. Η εργαζόμενη υποστηρίζει ότι σε ορισμένες περιόδους εργάστηκε έως και 30 ώρες μέσα σε δύο ημέρες, χωρίς ξεκάθαρο καθορισμό αρμοδιοτήτων.

Παράλληλα, κάνει λόγο για ενέργειες που, όπως αναφέρει, είχαν τιμωρητικό χαρακτήρα, όπως η αφαίρεση των κλειδιών του γραφείου της και η απαίτηση να αποχωρήσει από τον χώρο μέσα σε πέντε λεπτά, παίρνοντας βιαστικά τα προσωπικά της αντικείμενα.