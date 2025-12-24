Μενού

Κωνσταντοπούλου: «Χρόνια πολλά σε όποιον αγωνίζεται και διεκδικεί»

Χριστουγεννιάτικες ευχές από την Ζωή Κωνσταντοπούλου με μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και στήριξης στους αγρότες που παραμένουν στον αγώνα.

φραπές εξεταστική
Ζωή Κωνσταντοπούλου | Glomex / @kontra24
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστειλε το δικό της χριστουγεννιάτικο μήνυμα, συνδυάζοντας ευχές, κοινωνικό κάλεσμα και στήριξη στους αγρότες που συνεχίζουν τον αγώνα τους ακόμη και μέσα στις γιορτές.

Η ανάρτηση της

 

