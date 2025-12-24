Κωνσταντοπούλου: «Χρόνια πολλά σε όποιον αγωνίζεται και διεκδικεί»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστειλε το δικό της χριστουγεννιάτικο μήνυμα, συνδυάζοντας ευχές, κοινωνικό κάλεσμα και στήριξη στους αγρότες που συνεχίζουν τον αγώνα τους ακόμη και μέσα στις γιορτές.

Η ανάρτηση της