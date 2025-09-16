Κωνσταντοπούλου: «Οργιώδης προσπάθεια της κυβέρνησης για νέα μεθόδευση στα Τέμπη»

Επίθεση στην κυβέρνηση την οποία κατηγορεί για νέα μεθόδευση στην τραγωδία των Τεμπών, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Την περασμένη εβδομάδα με συγγενείς θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, καταθέσαμε μήνυση κατά του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας και του Ειδικού Εφέτη Ανακριτή Λάρισας, γιατί διαπιστώσαμε ότι συμπράττουν με τρόπο αξιόποινο στη συγκάλυψη των ευθυνών για το Έγκλημα των Τεμπών, στο κουκούλωμα των στοιχείων, και μεθοδεύουν από κοινού με την Κυβέρνηση την μη διερεύνηση. Σήμερα, επιβεβαιωνόμαστε με τον πιο ηχηρό τρόπο, καθώς αποδεικνύεται ότι ο Εισαγγελέας Εφετών Τσόγκας, χωρίς να έχει διαβάσει την δικογραφία, που περιέχει έγγραφα που απαριθμούνται σε 178 σελίδες - 178 σελίδες είναι μόνο ο κατάλογος των εγγράφων - χωρίς να έχει δώσει πρόσβαση στη δικογραφία, χωρίς να έχει καν παραλάβει νομίμως τη δικογραφία, διατυπώνει πρόταση προκειμένου η υπόθεση να φύγει άρον-άρον από τη διερεύνηση και να πάει στο ακροατήριο χωρίς λογοδοσία πολύ υψηλά ιστάμενων εμπλεκομένων».

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε: «Είναι δεδομένο ότι αυτή η μεθόδευση γίνεται από κοινού με την Κυβέρνηση και, βεβαίως, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που φέρνει μια διάταξη περιστολής των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, που είναι όμως και περιστολή των δικαιωμάτων των θυμάτων, γιατί αναφέρεται σε δικαιώματα πρόσβασης στην δικογραφία, δικαιώματα που τα θύματα έχουν, όταν έχει τα αντίστοιχα δικαιώματα και ο κατηγορούμενος.

Μιλάμε για την οργιώδη προσπάθεια μιας ένοχης Κυβέρνησης και μιας ένοχης εξουσίας να αποσείσει τις ευθύνες της. Και μιλάμε, βεβαίως, για επίορκους λειτουργούς, οι οποίοι κάνουν τα χατίρια σε εμπλεκόμενα στο Έγκλημα κυβερνητικά πρόσωπα.

Αυτή η μεθόδευση δεν θα περάσει. Θα βρει απέναντί της, όχι μόνο τις οικογένειες των θυμάτων, όχι μόνο τους επιζώντες και τις επιζώσες, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, η οποία δεν διαπραγματεύεται το αίτημα για Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη θα λάμψει, η Αλήθεια θα επικρατήσει και όλοι αυτοί που νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, θα οδηγηθούν πολύ σύντομα εκεί όπου πρέπει να ερευνώνται οι ευθύνες εκείνων που εμπλέκονται σε κακουργήματα σε βάρος της ανθρώπινης ζωής».