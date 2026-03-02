Κοντογεώργης: «Δεν υπάρχει περίπτωση εμπλοκής» της Ελλάδας στην ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, ενημέρωσε σχετικά με τη στάση που θα τηρήσει η Ελλάδα όσον αφορά στην ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, μετά τα πλήγματα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν.

«Δεν υπάρχει περίπτωση εμπλοκής» της Ελλάδας, επεσήμανε ο κ. Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο OPEN και κάλεσε σε ψυχραιμία, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή.

«Ό,τι πρέπει να γίνει για την ασφάλεια της χώρας, γίνεται. Υπάρχει συντονισμός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο» διαβεβαίωσε ο ίδιος και έκρινε πως «πολύ σημαντικό» το ότι υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή στάση.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ενεργοποιήσει το προσωπικό του, να βλέπουμε τις εξελίξεις με ψυχραιμίας, να μην παρασυρόμαστε» είπε ο ίδιος.

Ακόμα, έκανε λόγο για «συνεργασία και επικοινωνία με όλες τις χώρες της Ευρώπης».

Σχετικά με τον επαναπατρισμό των Ελλήνων, που είναι αποκλεισμένοι στην περιοχή, επεσήμανε πως υπάρχει συντονισμός και θα αξιοποιηθεί οποιοδήποτε παράθυρο ευκαιρίας με το άνοιγμα του εναέριου χώρου.