Κώστας Καραμανλής: «Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη - Τον ακέραιο άνθρωπο»

Τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Σταμάτη, εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Τον πολιτικό της ευθύνης και του μέτρου.

Τον ακέραιο άνθρωπο. Τον συναγωνιστή, από τα πρώτα μας βήματα, στη Θεσσαλονίκη. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου», ανέφερε στο μήνυμά του ο κ. Καραμανλής.

Ο Δημήτρης Σταμάτης υπήρξε επί σειρά ετών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με ενεργό ρόλο στην πολιτική ζωή και σημαντική παρουσία στα κοινοβουλευτικά έδρανα.