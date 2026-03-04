Koυτσούμπας: «Δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο προορίζονταν για τη Σούδα»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας προχώρησε σε έναν σοβαρό ισχυρισμό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μιλώντας σε δημοσιογράφους του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ εκτός της αίθουσας της Βουλής, λέγοντας πως δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο προορίζονταν για τη Σούδα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το dikastiko.gr, σε ερώτηση για το αν πρόκειται για πληροφόρηση, δημοσιεύματα του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ αναφέρουν πως δήλωσε πως είναι σε θέση να το γνωρίζει.

Υπενθυμίζεται πως μετά την απογείωση των δύο ελληνικών F-16 τα οποία βρίσκονται στην Κύπρο, στην ανακοίνωσή του ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως το περιστατικό θεωρείται λήξαν χωρίς περεταίρω διευκρινίσεις.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Το περιστατικο για το οποίο υπήρξε σχετική πληροφορία διερευνήθηκε και θεωρείται λήξαν. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή βάση και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών. Η επίσημη ενημέρωση θα είναι συνεχής»