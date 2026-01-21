Κουτσούμπας: «Οι αγρότες δεν έχουν ανάγκη από επιτροπές – φάμπρικες, ζητούν το αυτονόητο»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη συζήτηση για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

Όπως τόνισε, «οι αγρότες δεν έχουν ανάγκη από επιτροπές – φάμπρικες», αλλά από ουσιαστικά μέτρα που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής, θα αναπληρώσουν το χαμένο εισόδημα και θα τους προστατεύσουν από την ασυδοσία των μονοπωλίων και τις επιπτώσεις της ΚΑΠ.

Ο Κουτσούμπας χαρακτήρισε την κυβερνητική πρωτοβουλία «παραπλανητική», υποστηρίζοντας ότι το αγροτικό ζήτημα «ταλανίζεται από τις αντιφάσεις της καπιταλιστικής αγοράς της ΕΕ», η οποία όπως είπε , αδυνατεί να εξασφαλίσει επαρκή, ποιοτικά και οικονομικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η ερήμωση της υπαίθρου δεν αντιμετωπίζεται με επιτροπές, αλλά με ενίσχυση των σχολείων, των Κέντρων Υγείας και των βασικών υποδομών.

«Αυτά έχουν ανάγκη οι αγρότες, κι αυτά δεν θα τα βρουν στις δικές σας διακομματικές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μόνο «στους δρόμους του αγώνα» μπορούν να επιβάλουν λύσεις.

Αναφερόμενος στον «παλλαϊκό ξεσηκωμό» των βιοπαλαιστών αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων για πάνω από 50 ημέρες, μίλησε για μεγάλη λαϊκή αλληλεγγύη, καθώς –όπως είπε– «έχουν τον ίδιο κοινό εχθρό: τους μονοπωλιακούς ομίλους που κλέβουν το βιός τους». Αυτό που τρόμαξε την κυβέρνηση, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν «η δίκαιη, οργανωμένη απάντηση» των αγροτών.

Ο γγ του ΚΚΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, στο πλαίσιο της «πολεμικής οικονομίας» της ΕΕ, προετοιμάζει το έδαφος για πλήρη έλεγχο της παραγωγής από τα μονοπώλια. «Το διακύβευμα της νέας ΚΑΠ είναι ποιος θα ελέγχει τα τρόφιμα και την παραγωγή τους», τόνισε.

Επικαλούμενος δηλώσεις υπουργών, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ό,τι εξυπηρετεί τα μονοπώλια, εντός των κανόνων της ΕΕ και της διεθνούς καπιταλιστικής αγοράς. Κάθε αναθεώρηση της ΚΑΠ, πρόσθεσε, «σφίγγει τη θηλιά στον λαιμό των αγροτοπαραγωγών» και εξυπηρετεί τις μεγάλες καπιταλιστικές μονάδες, όχι τις διατροφικές ανάγκες του λαού.

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την ΚΑΠ ως «φυσικό φαινόμενο» και ότι έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ «ούτε από τα άλλα κόμματα ακούστηκε κουβέντα για την ταμπακιέρα».

Σκληρή ήταν και η κριτική του για τα «Αγροτικά Επιμελητήρια» που εξήγγειλε η κυβέρνηση, τα οποία χαρακτήρισε ως νέο μηχανισμό εγκλωβισμού των αγροτών.

«Θέλετε θεσμικούς συνομιλητές που θα νομιμοποιούν το ξεκλήρισμα των βιοπαλαιστών μέσα από ατέρμονες διαβουλεύσεις», είπε, επισημαίνοντας ότι καμία Διεπαγγελματική και κανένα επιμελητήριο δεν μπορεί να κρύψει τις αντικειμενικές αντιθέσεις ανάμεσα στον παραγωγό και τα μονοπώλια.

Ο κ. Κουτσούμπας προειδοποίησε ότι η κυβερνητική στρατηγική, που «επενδύει αποκλειστικά στα κέρδη λίγων», δημιουργεί ελλείψεις σε βασικά διατροφικά είδη, καθώς συμφέρει τα μονοπώλια να τα εισάγουν.

Σε συνθήκες πολεμικών συγκρούσεων, αυτή η εξάρτηση –όπως είπε– γίνεται επικίνδυνη για την επιβίωση του λαού.

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, ζήτησε άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε σιτάρι, καλαμπόκι, πατάτες, ρύζι, δενδρώδεις καλλιέργειες και άλλα προϊόντα, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά «δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο στην παραγωγή» και η ερημοποίηση της υπαίθρου θα γίνει μη αναστρέψιμη.

Τέλος, υποστήριξε ότι η επιβίωση των βιοπαλαιστών απαιτεί «κατά μέτωπο σύγκρουση και ρήξη με την ΕΕ και το σύστημα της εκμετάλλευσης», θέτοντας το δίλημμα «Σοσιαλισμός ή Καπιταλισμός».

Παρουσίασε την πρόταση του ΚΚΕ για κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και παραγωγικούς συνεταιρισμούς, τονίζοντας ότι ο αγώνας «θέλει συνέχεια, οργάνωση και σφυρηλάτηση της συμμαχίας εργατικής τάξης και αγροτιάς».

«Σε αυτόν τον δρόμο του δίκιου και του αγώνα συνεχίζουμε», κατέληξε.