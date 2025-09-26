Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «ένοχη σιωπή του ΠΑΣΟΚ», δεδομένου ότι το κόμμα δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε εχθές (25/09) ο Κυριάκος Μπαμπασίδης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, είναι ο προτελευταίος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κλήθηκε να δώσεις εξηγήσεις.

Οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν: «Ένοχη είναι η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, που δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε χθες ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και συμπληρώνουν: «Εκτός εάν η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης συντάσσεται με τις αστειότητες του κ. Χνάρη περί “αναρμοδιότητας”, όταν την επίμαχη περίοδο ήταν θεματικός Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα».

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές: «Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με ανακοινώσεις του αλλά και με τις απαντήσεις που αναλυτικά έδωσε στις Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή, διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απελπισία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο.

Τώρα, και επίσημα πλέον, μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η «ουρά» της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κ. Βαξεβάνη», αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές.

ΠΑΣΟΚ: Τι απαντά στις κυβερνητικές πηγές

Το ΠΑΣΟΚ, «απάντησε» στις κυβερνητικές πηγές με ανακοίνωση που φέρει τίτλο «Αναζητούνται ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος»: «Αντί να λάβουμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας, ανώνυμες κυβερνητικές πηγές επανέλαβαν την πάγια πρακτική τους να πετούν τη μπάλα στην εξέδρα. Κάθε φορά που ο κ. Μαρινάκης πιέζεται, αναβλύζουν οι « κυβερνητικές πηγές».

Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μυλωνάκη να δώσει τις απαντήσεις του στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μπουκώρο να αποκαλύψει ποιος τον ενημέρωσε ότι συμπεριλαμβανόταν στις επισυνδέσεις και γι’ αυτό δεν υπουργοποιήθηκε;

Θα περιμένουμε όσο χρειαστεί για συγκεκριμένες απαντήσεις.

Και κάτι τελευταίο: Πώς χαρακτηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου τα «αστειάκια» του βουλευτή τους Θεόδωρου Καράογλου για τους νεκρούς, που η κυβερνητική πλειοψηφία είχε την αήθεια να καλέσει ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή για να κρύψει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου;

Δεν έχουν μέτρο στην αλαζονεία τους. Έχουν φτάσει σε απίστευτο σημείο αποκτήνωσης δηλώνοντας ότι «πέθαναν… από το άγχος τους να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή».