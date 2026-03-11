Κυκλοφοριακό χάος στο Σύνταγμα για την ομιλία Κουτσούμπα: Με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων

Με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία περί της πλατείας Συντάγματος και στο τρίγωνο γύρω από τη Βουλή, τον Εθνικό Κήπο και το Ζάππειο, καθώς η πλατεία είναι κατάμεστη κόσμου για την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συγκέντρωση που διοργανώνει το ΚΚΕ στην πλατεία Συντάγματος, σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Κούβα.

Η κυκλοφορία γύρω από το Σύνταγμα | Google maps

Οι διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί από τις 18:30 στο Σύνταγμα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του κόμματος «ενάντια στις κυρώσεις και τον οικονομικό αποκλεισμό που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο νησί».



Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κ. Κουτσούμπα, θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς την πρεσβεία των ΗΠΑ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.



​Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκεται η καταδίκη των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται κατά της Κούβας, τα οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα επηρεάζοντας τον εφοδιασμό της χώρας σε βασικά αγαθά, όπως καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα. Το ΚΚΕ ζητά την άμεση άρση του αποκλεισμού και την αποτροπή οποιασδήποτε εξωτερικής επέμβασης στις υποθέσεις της χώρας.