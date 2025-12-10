Κυρανάκης: «Πλήρως λειτουργικός σιδηρόδρομος το καλοκαίρι του 2026 στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη»

Νέα δέσμευση ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δηλώνοντας πως το καλοκαίρι του 2026 θα λειτουργήσει κανονικά ο σιδηρόδρομος Αθήνας - Θεσσαλονίκης, με όλα τα συστήματα ασφαλείας.

Επιπλέον, ανακοίνωσε πως στα τέλη Ιανουαρίου έρχεται διαγωνισμός για 15 νέους συρμούς για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό.

H ανακοίνωση από τον αναπληρωτή υπουργό πραγματοποιηθήκε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που διοργανώνει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, επί της οδού Σίνα 16, στην Αθήνα.

Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι στο τέλος του 2026 θα γίνουν για πρώτη φορά μακροχρόνιες συμβάσεις συντήρησης (service level agreements) για μεγάλα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου, για παράδειγμα ενιαίο τμήμα το Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

«Η χώρα μας πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί με μπαλώματα. Το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά, που θα έχουμε αποσπασματικές συμβάσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως το σχέδιο για τον ελληνικό σιδηρόδρομο συγκεντρώνεται στο τρίπτυχο «νέα υποδομή - νέα τρένα - νέοι σταθμοί», ενώ ενημέρωσε πως σε αυτό το πλαίσιο θα γίνουν σε δύο φάσεις οι αναβαθμίσεις των δύο κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αρχικά με μια πρώτη ανακαίνιση ώστε να αποκτήσουν μια αξιοπρεπή εικόνα.

Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η επέκταση των δύο σταθμών, μέσω συνεργειών, προκειμένου να αποτελέσουν νέα τοπόσημα για τις δύο πόλεις.

Μιλώντας για τα νέα τρένα, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι στην επαναδιαπραγμάτευση με τη Hellenic Train έχει τεθεί ρήτρα, ώστε εάν δεν υλοποιηθεί η δέσμευση για επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ σε 23 καινούργια τρένα ως το 2027, τότε «το δημόσιο αποκτά για πρώτη φορά το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να τη σπάσει».

Εστίασε, ακόμη, στη σημασία της συμφωνίας που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες για την κατασκευή του Κάθετου 'Αξονα Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας, καθώς όπως είπε:

«Για πρώτη φορά, δημιουργείται ένας σύγχρονος, γρήγορος κάθετος άξονας που θα βγάλει την Ελλάδα από τη σιδηροδρομική απομόνωση. Ανοίγει τον δρόμο για την απεξάρτηση της Ευρώπης από τα Στενά του Βοσπόρου», εξήγησε ως προς τη γεωπολιτική διάσταση της συμφωνίας.

Κυρανάκης: «Χρειαζόμαστε αποκέντρωση»

Όσον αφορά το γενικότερο κυκλοφοριακό πρόβλημα , ο κ. Κυρανάκης τόνισε «Στην Αθήνα, έχουμε υπερσυγκέντρωση πληθυσμού, τη στιγμή που οι υποδομές της πόλης δεν σηκώνουν τόσο κόσμο, χρειαζόμαστε αποκέντρωση». Ανέδειξε, δε, τον τρόπο με τον οποίο περιφερειακές πόλεις όπως το Κιάτο, η Λιβαδειά, η Χαλκίδα, μπορούν με τη συμβολή και του τρένου να λειτουργήσουν ως hubs για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, που θα μπορούν να μετεγκατασταθούν εκεί.

Ως προς την ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, ο αναπληρωτής υπουργός προανήγγειλε διαγωνισμό για 15 καινούργιους συρμούς για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό, τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

«Παράλληλα, ξεκινάμε την ανάταξη 12 παλαιότερων συρμών, που είναι παροπλισμένοι, προκειμένου του χρόνου το φθινόπωρο να έχουμε βελτίωση των χρονοαποστάσεων, κυρίως στη Γραμμή 3», τόνισε.

Στγκεκριμένα για τον ηλεκτρικό, επισήμανε ότι, παρά τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις του αναδόχου για τις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο 3,8 εκατ. ευρώ, ο πρώτος ανακαινισμένος συρμός θα φτάσει τον Μάρτιο του 2026.

Εφόσον οι δοκιμές στεφθούν με επιτυχία, ανά μήνα θα έρχεται και ένας επιπλέον συρμός από τους συνολικά 14, και έτσι θα επιτευχθεί μείωση της χρονοσυχνότητας από τα 8 λεπτά που είναι σήμερα στα 5 λεπτά.