Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αυξάνουμε καθαρούς μισθούς με έμφαση τις οικογένειες»

Για τις εξαγγελίες που έκανε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ έχουν στοχευμένο χαρακτήρα, καθώς «μειώνουν φόρους και αυξάνουν καθαρούς μισθούς, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και στους νέους εργαζόμενους».

«Μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε καθαρούς μισθούς, αλλά το κάνουμε με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι συνέβαινε στο παρελθόν, δίνοντας πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι «όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η φορολογική ελάφρυνση, άρα τόσο μεγαλύτερος και ο καθαρός μισθός του νοικοκυριού».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι είπε για τη στεγαστική πολιτική

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας, με κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην πρώτη κατοικία σε περισσότερα από 12.000 χωριά και οικισμούς μέσα στην επόμενη διετία, αλλά και μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά «από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο». Όπως είπε χαρακτηριστικά πρόκειται για «μια ελάχιστη ανταπόδοση στους νησιώτες μας, τους ακρίτες μας του Ανατολικού Αιγαίου, οι οποίοι βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι από τον Ιανουάριο του 2026 θα εφαρμοστούν αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, ενώ τον Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα λάβουν μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ και οι ενοικιαστές επιστροφή ενός ενοικίου, ως απάντηση στη στεγαστική κρίση.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μειώνει φόρους και να αυξάνει δαπάνες, κάτι που αποδεικνύει τη συνέπεια και τη συνέχεια της οικονομικής μας πολιτικής», τόνισε προσθέτοντας ότι το αναπτυξιακό πλεόνασμα «θα επιστρέφει κάθε χρόνο στην κοινωνία με δίκαιο τρόπο».