Κυριάκος Μητσοτάκης: «Οι ελληνοαμερικάνικες σχέσεις βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα»

Χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα, που συνδιοργάνωσαν 28 ομογενειακές οργανώσεις στη Νέα Υόρκη, απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, στάθηκε στις ελληνοαμερικάνικες σχέσεις και την εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες: «Η ιστορία επιτυχίας της Ελλάδας δεν αφορά μόνο την οικονομία. Αφορά και τον ρόλο μας ως πυλώνα σταθερότητας στην ταραχώδη Ανατολική Μεσόγειο. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και συνεχώς εμβαθύνονται: στην άμυνα, την τεχνολογία, την εκπαίδευση, την ενέργεια».

«Πρόσφατα υποδεχθήκαμε τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από το επίπεδο συνεργασίας μας στον τομέα της ενέργειας. Η Chevron, μετά την ExxonMobil, υπέβαλε προσφορά για έρευνες νότια της Κρήτης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε πύλη εισόδου ενέργειας για όλη την περιοχή, με τον τερματικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης να στέλνει αέριο ακόμη και στην Ουκρανία.

Όμως, πάνω απ’ όλα, η πρώτη μου προτεραιότητα είναι να διασφαλίσω την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας. Ήδη δαπανούμε πάνω από 3% του ΑΕΠ μας στην άμυνα, αναβαθμίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις, προμηθευόμαστε F-35 από τις ΗΠΑ, τέσσερις υπερσύγχρονες γαλλικές φρεγάτες, αναβαθμίζουμε τα F-16 και επενδύουμε πάνω από 28 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Όλα αυτά κατέστησαν εφικτά χάρη στην πολιτική σταθερότητα που απολαμβάνει η Ελλάδα. Το 2023 οι πολίτες μάς έδωσαν απόλυτη πλειοψηφία, και έχω την υποχρέωση να τιμήσω αυτήν την εμπιστοσύνη. Η Ελλάδα σήμερα έχει ενεργό ρόλο στην Ευρώπη και συμβάλλει στις απαραίτητες αλλαγές.

Και σε ό,τι κάνουμε, έχουμε πάντα επίγνωση ότι υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, έξω από τα σύνορά μας: η διασπορά. Οι δεσμοί με την ομογένεια γίνονται ολοένα και πιο ισχυροί. Επενδύουμε στις διπλωματικές μας υπηρεσίες, ενισχύουμε τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΞ, ώστε να συνεχίσουμε να προσελκύουμε τους καλύτερους».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι είπε για την ελληνική οικονομία

Αναφερόμενος στα «άλματα» προόδου που έχει κάνει η ελληνική οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «η Αθήνα τώρα ανθίζει».

Αναφέρθηκε σε εκδήλωση της Wall Street Journal, όπου συνομίλησε με την αρχισυντάκτρια της εφημερίδας με τη συζήτηση να έχει τίτλο: «Έχει επανέλθει η Ελλάδα;».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «αυτό το ερώτημα πρέπει να το αποφύγετε γιατί η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά».

«Όλοι μας αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι και ταυτόχρονα κάνει τη δουλειά μου ευκολότερη καθώς σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που έχει κάνει μία χώρα που βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας να έχει μετατραπεί σε μία από τις καλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Πριν από 10 χρόνια η Γαλλία δανειζόταν με 1%, η Ελλάδα δανειζόταν με 10% και τώρα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι κάτω από το κόστος δανεισμού της Γαλλίας. Δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό μαρτυρά την ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού και το αντίκτυπο που μπορεί να έχει η καλή δημοσιονομική πολιτική», προσέθεσε.