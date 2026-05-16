Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί» – Το μήνυμα ενότητας από το 16ο Συνέδριο της ΝΔ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη, να δίνει το στίγμα της επόμενης μέρας για τη χώρα, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Λαμβάνοντας τον λόγο αμέσως μετά τις ομιλίες του επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να στείλει σαφή μηνύματα για τη στρατηγική θέση της Ελλάδας, το ορόσημο των εκλογών του 2027, αλλά και την ανάγκη για έναν αναβαθμισμένο πολιτικό πολιτισμό στο εσωτερικό.

Απευθυνόμενος αρχικά στον Μάνφρεντ Βέμπερ, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε τη γεωπολιτική και οικονομική ετοιμότητα της χώρας, τονίζοντας ότι στις κρίσιμες συζητήσεις που διεξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στρατηγική αυτονομία, την κοινή άμυνα και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, «η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα, η οποία με τη σειρά της κάνει σημαντικά βήματα προόδου».

Στη συνέχεια, στρεφόμενος προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Πρωθυπουργός εξήρε το άριστο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Όπως επεσήμανε, η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου, ως αποτέλεσμα της αυτονόητης και διαρκούς στήριξης της Κύπρου από την Ελλάδα, «έδρασε ως καταλύτης ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ μας να είναι πιο ισχυροί από ποτέ».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε το ευρωπαϊκό μέλλον με την εσωτερική πολιτική σκηνή, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα πρόκειται να αναλάβει την προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Σημείωσε, μάλιστα, με νόημα ότι «σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση».

Ιδιαίτερη αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσε το κλείσιμο της παρέμβασής του, το οποίο είχε ως αποδέκτες τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης -του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που παρίστανται στις εργασίες του συνεδρίου. Χαρακτηρίζοντας την παρουσία τους ως έμπρακτη «ένδειξη πολιτικού πολιτισμού», ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι η παράταξή του θα εξακολουθήσει να επιμένει σταθερά σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου.

«Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθροί», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας με έμφαση πως «έχουμε κοινούς εχθρούς τα προβλήματα των πολιτών», δίνοντας έτσι έναν ενωτικό και θεσμικό τόνο στην εξέλιξη του συνεδρίου.