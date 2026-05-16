Σύλληψη ζευγαριού στους Αγίους Αναργύρους: Η εικόνα του σπιτιού που κινητοποίησε τις αρχές για τα 3 ανήλικα παιδιά

Μετά τη σοκαριστική υπόθεση του Περιστερίου με τα έξι παιδιά που συγκλόνισε το πανελλήνιο, φαίνεται πως τα στόματα άνοιξαν. Το τείχος της σιωπής έσπασε και μια νέα, επώνυμη καταγγελία πολίτη έφερε στο φως το οικογενειακό δράμα τριών ακόμα ανήλικων παιδιών, αυτή τη φορά στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Οι εικόνες ακραίας παραμέλησης που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ξύπνησαν μνήμες, αποδεικνύοντας ότι πίσω από κλειστές πόρτες κρύβονται συχνά ανείπωτες τραγωδίες.

Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην οδό Κέρκυρας

Όλα ξεκίνησαν όταν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, αξιοποιώντας την πληροφορία που έφτασε στις αρχές, μετέβησαν σε διαμέρισμα επί της οδού Κέρκυρας. Εκεί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα αποκαρδιωτικό θέαμα. Μέσα σε ένα περιβάλλον που στερούνταν ακόμα και τους βασικούς κανόνες υγιεινής, ζούσαν τρία μικρά αδελφάκια. Ένα αγοράκι 7 ετών και δύο κοριτσάκια, ηλικίας 5 και 3 ετών.

Την πόρτα στους αστυνομικούς άνοιξε η ίδια η μητέρα, οδηγώντας τους σε ένα σκηνικό απόλυτης εγκατάλειψης, όπου επικρατούσε έντονη δυσοσμία, με τα πάντα να είναι απεριποίητα και τα έπιπλα να μην επαρκούν ούτε για τις βασικές ανάγκες της οικογένειας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη των δύο γονέων, ενός 36χρονου και μιας 31χρονης, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυση και παραμέληση.

Διαβάστε ακόμα: Συγκλονίζει μαρτυρία για το Περιστέρι: «Με πάνες τα παιδιά 8-9 ετών, έτρωγαν και δεν τους έδιναν»

Μετά την άμεση αστυνομική παρέμβαση, τα τρία αδελφάκια απομακρύνθηκαν εσπευσμένα. Διεκομίσθησαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου υποβάλλονται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και λαμβάνουν προληπτική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Την ίδια στιγμή, η τοπική κοινωνία προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ, με τους γείτονες και τους συγγενείς του ζευγαριού να ρίχνουν φως στο παρασκήνιο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν πρόκειται για μια περίπτωση εγκληματικής αδιαφορίας, αλλά για ένα θλιβερό αδιέξοδο ακραίας φτώχειας που είχε «πνίξει» την πενταμελή οικογένεια.

Η οικογένεια επιβίωνε αποκλειστικά και μόνο με τον χαμηλό μισθό του 36χρονου πατέρα. Σύμφωνα με το orange press agency, πρόσφατα κόπηκε ένα κοινωνικό επίδομα που αποτελούσε βασική οικονομική «ανάσα» για την καθημερινή διαβίωση των παιδιών.

Η έρευνα των αρχών και της κοινωνικής υπηρεσίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της παραμέλησης και να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές μέλλον για τα τρία ανήλικα παιδιά.