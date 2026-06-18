Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι πρέπει να «αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης» και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα. Τέλος, συζητήθηκε η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας.

Μητσοτάκης για συμφωνία με Ιράν: «Χαιρετίζουμε κάθε εκτόνωση της έντασης»

Τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρέτισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις που πραγματοποίησε προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και κάθε πρωτοβουλία που θα συμβάλει στην εκτόνωση κάθε έντασης. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και παρατηρούμε μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», είπε.

«Έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής Πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το diesel και τη βενζίνη στην αντλία ωφελώντας με αυτό τον τρόπο όλους τους έλληνες καταναλωτές», συμπλήρωσε.

Διαβάστε ακόμα: Πόσο θα κοστίζει η βενζίνη φέτος όλο το καλοκαίρι: Η πρόβλεψη των πρατηριούχων

«Η Ελλάδα όπως και πολλές άλλες χώρες θα αγωνίζονται για διατήρηση του πυρήνα των δύο βασικών εργαλείων που δεν είναι άλλο από την πολιτική συνοχής και από την κοινή αγροτική πολιτική», συνέχισε.

«Και βέβαια ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσω γιατί το νέο ταμείο ανταγωνιστικότητας το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο έτσι ώστε να μην συμβάλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποίησης μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών», ανέφερε επίσης.

«Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι πιο ενισχυμένος. Αλλά δε θα σταματήσει για να πείσει τους εταίρους της γιατί απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμυνα», επισήμανε και κατέληξε:

«Η άμυνα ένα κοινό αγαθό τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και προκειμένου να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα αν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις δυνατότητες και ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο».