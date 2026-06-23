Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για το κτηματολόγιο: «Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιλυθεί»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα (23/6) σε πάνελ με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη στην εκδήλωση «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια».

Μητσοτάκης: «To κτηματολόγιο έμοιαζε ακατόρθωτο»

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιλυθεί.

Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας από το παρελθόν. Στόχος μας είναι να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι το 2030».

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Μητσοτάκης: «Η πολεοδομία θα μεταφερθεί στο κτηματολόγιο»

Σχετικά με την πολεοδομία, ο ΠΘ ανέφερε: «Όταν οι κανόνες είναι ξεκάθαροι εκλείπει ο λόγος μια υπηρεσία να είναι αντικείμενο μικροπιέσεων. Η απόφαση για τη μεταφορά τους στο κτηματολόγιο είχε ληφθεί πολύ πριν έρθουν οι υποθέσεις στη δημοσιότητα - διαλευκάνθηκαν από τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας με απόλυτη μυστικότητα.

Η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο. Το ζήτημα της οργάνωσης του χώρου στην Ελλάδα ήταν προτεραιότητα για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Θα δούμε εξελίξεις προς την κατεύθυνση ότι οι παρεμβάσεις πχ στον οικοδομικό κανονισμό θα είναι στέρεες και θα εξυπηρετούν ταυτόχρονα και την έννοια του περιβάλλοντος και την ανάγκη της χώρας σήμερα να αντικαταστήσει ένα κτιριακό υπόθεμα το οποίο είναι παλιό και ταλαιπωρημένο».