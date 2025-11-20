Λαζαρίδης για Ανδρουλάκη: «Προσπαθεί να δολοφονήσει τον χαρακτήρα μου, οι πολίτες θα κρίνουν»

Ο Μακάριος Λαζαρίδης άσκησε δριμεία κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, σχετικά με τα όσα είπε για το πρόσωπό του και τη «διαγωγή» του στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας:

«Προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε μία ακόμα προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου, αυτό που τόσο καλά έχουν μάθει να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, επιμένουν να επιδίδονται το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Ακόμα και από το ιερό βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνέχισε τα fake news για τη συμπεριφορά μου στην Εξεταστική Επιτροπή.

Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) November 20, 2025

Και όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης διάβασαν τα πρακτικά της Επιτροπής, διαψεύδοντας πανηγυρικά τους ισχυρισμούς του κ. Ανδρουλάκη, ο ίδιος, παρόλο που είχε την ευκαιρία να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη, εξακολούθησε να λέει τα ίδια ψέματα, κάνοντας το άσπρο μαύρο.

Είναι ένα ακόμα δείγμα του εκνευρισμού και του πανικού του. Συνεχίζει το διχαστικό λόγο και την πορεία σε επικίνδυνα μονοπάτια. Οι πολίτες κρίνουν»