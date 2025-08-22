Λένα Σαμαρά: Συγκινεί ο αδελφός της - «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου»

Περίπου 15 ημέρες έχουν περάσει από τον αιφνίδιο θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς, προχώρησε σε μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media, με αφορμή τα πρώτα γενέθλια που γιορτάζει χωρίς την αδελφή του.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Σαμαράς έγραψε: «Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας».

Υπενθυμίζεται ότι, η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου, αφού μεταφέρθηκε με επιληπτική κρίση στο «Σισμανόγλειο Νοσοκομείο».