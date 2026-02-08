Σε νέο διάλογο με διαδηλωτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ ήρθε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αυτή τη φορά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για την αγορά των φρεγατών Belharra και καταδίκαζαν, όπως ανέφεραν, το «σφαγείο του ΝΑΤΟ».

Απολαμβάνω κατά την είσοδο μου στα Νοσοκομεία τον διάλογο μου με τους συνδικαλιστές της Αριστεράς. Μετά το Άργος χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Δείτε αυτό το βίντεο είναι απολαυστικό κυρίως διότι στην Λευκάδα ανοίξαμε το νέο Νοσοκομείο που είναι παλάτι κυριολεκτικά,… pic.twitter.com/Eew1QslN1r — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 8, 2026

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί στο νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι στη Λευκάδα «ανοίξαμε το νέο νοσοκομείο, τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του, αυξήσαμε το προσωπικό, υπογράψαμε τον νέο Οργανισμό, προχωρούμε σε νέες προκηρύξεις και προμηθευτήκαμε 48 νέα μηχανήματα μέσα σε δύο χρόνια».

Ωστόσο, οι διαδηλωτές, όπως είχε συμβεί και μία ημέρα νωρίτερα στο Νοσοκομείο Άργους, συνέχισαν να φωνάζουν συνθήματα, ζητώντας ενίσχυση της Υγείας και της Παιδείας και όχι, όπως ανέφεραν, δαπάνες για εξοπλισμούς και το ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός διερωτήθηκε «τι σχέση έχει το ΝΑΤΟ με το νοσοκομείο», με τους συγκεντρωμένους να επιμένουν στα ίδια συνθήματα, χωρίς να αποκλιμακωθεί η ένταση.