Σε νέο διάλογο με διαδηλωτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ ήρθε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αυτή τη φορά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για την αγορά των φρεγατών Belharra και καταδίκαζαν, όπως ανέφεραν, το «σφαγείο του ΝΑΤΟ».
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί στο νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι στη Λευκάδα «ανοίξαμε το νέο νοσοκομείο, τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του, αυξήσαμε το προσωπικό, υπογράψαμε τον νέο Οργανισμό, προχωρούμε σε νέες προκηρύξεις και προμηθευτήκαμε 48 νέα μηχανήματα μέσα σε δύο χρόνια».
Ωστόσο, οι διαδηλωτές, όπως είχε συμβεί και μία ημέρα νωρίτερα στο Νοσοκομείο Άργους, συνέχισαν να φωνάζουν συνθήματα, ζητώντας ενίσχυση της Υγείας και της Παιδείας και όχι, όπως ανέφεραν, δαπάνες για εξοπλισμούς και το ΝΑΤΟ.
Ο υπουργός διερωτήθηκε «τι σχέση έχει το ΝΑΤΟ με το νοσοκομείο», με τους συγκεντρωμένους να επιμένουν στα ίδια συνθήματα, χωρίς να αποκλιμακωθεί η ένταση.
- Η YouTuber των 20 εκατομμυρίων followers που απλά μια μέρα εξαφανίστηκε
- O Μελ Γκίμπσον μας φανέρωσε μια τραγική αλήθεια για τον Τζέφρι Επστάιν
- «Ξύπνησα και χρωστούσα 1.700 ευρώ»: Καταγγελίες για ψεύτικες ρευματοκλοπές που έχουν γίνει καθημερινότητα
- «Χειρούργος αναζητούσε νυχοκόπτη»: Η τραγωδία της Θύρας 7 μέσα από τα πρωτοσέλιδα του Τύπου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.