Μενού

Λευκάδα: Με συνθήματα κατά του ΝΑΤΟ «υποδέχτηκαν» τον Άδωνι Γεργιάδη στο νοσομομείο

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου τον «υποδέχτηκαν» συνδικαλιστές της αριστεράς με συνθήματα κατά του ΝΑΤΟ.

Reader symbol
Newsroom
Άδωνις-Γεωργιάδης
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στην Λευκάδα | x.com / Άδωνις Γεωργιάδης
  • Α-
  • Α+

Σε νέο διάλογο με διαδηλωτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ ήρθε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αυτή τη φορά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για την αγορά των φρεγατών Belharra και καταδίκαζαν, όπως ανέφεραν, το «σφαγείο του ΝΑΤΟ».

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί στο νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι στη Λευκάδα «ανοίξαμε το νέο νοσοκομείο, τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του, αυξήσαμε το προσωπικό, υπογράψαμε τον νέο Οργανισμό, προχωρούμε σε νέες προκηρύξεις και προμηθευτήκαμε 48 νέα μηχανήματα μέσα σε δύο χρόνια».

Ωστόσο, οι διαδηλωτές, όπως είχε συμβεί και μία ημέρα νωρίτερα στο Νοσοκομείο Άργους, συνέχισαν να φωνάζουν συνθήματα, ζητώντας ενίσχυση της Υγείας και της Παιδείας και όχι, όπως ανέφεραν, δαπάνες για εξοπλισμούς και το ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός διερωτήθηκε «τι σχέση έχει το ΝΑΤΟ με το νοσοκομείο», με τους συγκεντρωμένους να επιμένουν στα ίδια συνθήματα, χωρίς να αποκλιμακωθεί η ένταση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ