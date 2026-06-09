LIVE η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα έξι χρόνια gov.gr

Στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης μιλά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εκδήλωση, φέρει τον τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!», ενώ φιλοξενείται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι.

Παπαστεργίου: «Το Gov.gr είναι η απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει»

Το αποτύπωμα των έξι χρόνων λειτουργίας του Gov.gr, αλλά και τα επόμενα βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την εκδήλωση.

Ο υπουργός τόνισε ότι η επιτυχία του Gov.gr δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς, αλλά κυρίως στην αλλαγή που έχει επιφέρει στην καθημερινότητα πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων.

«Αυτό που μόλις είδαμε είναι τα αποτελέσματα για τα έξι πρώτα χρόνια λειτουργίας. Πολίτες που έχουν κερδίσει το δικαίωμα να μην πηγαίνουν σε μια δημόσια υπηρεσία, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν τη δουλειά τους με λιγότερη πίεση και περισσότερη ασφάλεια. Όλοι μαζί προχωρούν σε μία νέα σχέση εμπιστοσύνης με το κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, το Gov.gr ξεκίνησε ως «μια μεγάλη μεταρρύθμιση εμπιστοσύνης» και πλέον αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να εξελίσσεται και να γίνεται πιο αποτελεσματικό.

«Σήμερα είναι η απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει, να εξελίσσεται, να σέβεται τον χρόνο του πολίτη, να γίνεται πιο ψηφιακό και πιο αποτελεσματικό. Ο πολίτης δεν χρειάζεται πλέον να γνωρίζει πού βρίσκεται μια δημόσια υπηρεσία, αν το πρωτόκολλο είναι στον πρώτο όροφο ή στο ισόγειο, ούτε αν έχει υπογράψει ο διευθυντής. Απλώς γνωρίζει ότι η υπηρεσία είναι εκεί και λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα».