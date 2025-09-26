Μενού

Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: Η θέση της Ελλάδας στις παγκόσμιες εξελίξεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε το βήμα στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Reader symbol
Newsroom
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | AP
  • Α-
  • Α+

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνει αυτή τη στιγμή την ομιλία του από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, θίγοντας τις προκλήσεις της διεθνούς κοινότητας σε ένα ρευστό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και τη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτήν την πολιτική κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός νωρίτερα συναντήθηκε με τον Γραμματέα του ΟΗΕ τον κ. Γκουτέρες, ενώ παραχώρησε και συνέντευξη στο Bloomberg, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και στην οικονομία.

Το τελευταίο διάστημα αναφέρεται σε μία ευρεία γκάμα θεμάτων, όπως η οικονομία, οι επενδύσεις, το Μεσανατολικό αλλά και η σχέση της χώρας με την Τουρκία.

Δείτε παρακάτω LIVE την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Περισσότερα σε λίγο...

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ