Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: Η θέση της Ελλάδας στις παγκόσμιες εξελίξεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνει αυτή τη στιγμή την ομιλία του από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, θίγοντας τις προκλήσεις της διεθνούς κοινότητας σε ένα ρευστό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και τη θέση της Ελλάδας μέσα σε αυτήν την πολιτική κατάσταση.
Ο πρωθυπουργός νωρίτερα συναντήθηκε με τον Γραμματέα του ΟΗΕ τον κ. Γκουτέρες, ενώ παραχώρησε και συνέντευξη στο Bloomberg, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και στην οικονομία.
Το τελευταίο διάστημα αναφέρεται σε μία ευρεία γκάμα θεμάτων, όπως η οικονομία, οι επενδύσεις, το Μεσανατολικό αλλά και η σχέση της χώρας με την Τουρκία.
Δείτε παρακάτω LIVE την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
Περισσότερα σε λίγο...
