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LIVE ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση «Κτηματολόγιο: Νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια»

Αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σε πάνελ με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη στην εκδήλωση για το Κτηματολόγιο.

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Κυριάκος Μητσοτάκης | Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού
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Αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σε πάνελ με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη στην εκδήλωση «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια».

Μητσοτάκης για «Κτηματολόγιο» - Δείτε LIVE τη συζήτηση

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιλυθεί.

Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας από το παρελθόν. Στόχος μας είναι να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι το 2030».

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