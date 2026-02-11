Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ολοκληρώθηκε στην Άγκυρα και οι δύο ηγέτες προχωρούν αυτή την ώρα στις κοινές τους δηλώσεις. Να σημειωθεί ότι δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις μετά τις δηλώσεις.

Μετά την άφιξη του Έλληνα πρωθυπουργού στις 14:20 και τον σύντομο διάλογο στο Προεδρικό Μέγαρο, το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στη δημόσια τοποθέτηση των δύο πλευρών.

Μετά τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη και Ερντογάν, θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Στο δείπνο θα παραστεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, έπειτα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Νέο πλαίσιο συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας σε τεχνολογία, ΜμΕ και καινοτομία

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Τούρκο υπουργό Βιομηχανίας Μεχμέτ Φετίχ Κασίρ, στο περιθώριο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Οι δύο πλευρές προχώρησαν στην υπογραφή κοινής δήλωσης για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας, ενισχύοντας το θεσμικό πλαίσιο που είχε ήδη τεθεί.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η ενεργοποίηση του μνημονίου συνεννόησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο είχε υπογραφεί στο προηγούμενο συμβούλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο στενή συνεργασία σε θέματα επιχειρηματικότητας και στήριξης της καινοτομίας.

Οι δύο υπουργοί κατέληξαν επίσης στην προώθηση νέων μνημονίων συνεργασίας στους τομείς της μετρολογίας, της πιστοποίησης και των startups, με στόχο την ενίσχυση της διασυνοριακής τεχνολογικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των διμερών σχέσεων, συμφωνήθηκε ο Τούρκος υπουργός να επισκεφθεί την Αθήνα έως το καλοκαίρι, ενώ ο κ. Θεοδωρικάκος θα μεταβεί στην Τουρκία μέχρι τον Σεπτέμβριο.

