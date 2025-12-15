Live οι δηλώσεις Τσιάρα για τους αγρότες: Η θέση της κυβέρνησης και του υπουργείου για τα αιτήματα

Τις θέσεις της κυβέρνησης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τα αιτήματα που απέστειλαν οι αγρότες παρουσιάζει αυτή την ώρα ο υπουργός, Κώστας Τσιάρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες αποφάσισαν μετά τη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, το Σάββατο 13/12, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, να μην προσέλθουν στο ραντεβού που όρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου και να αποστείλουν σειρά αιτημάτων στην κυβέρνηση.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «δίκαια αιτήματα», ενώ παραδέχτηκε ότι υπάρχουν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Ο υπουργός έκανε λόγο για «περιθώρια», εντός των οποίων μπορούν να εξεταστούν παρεμβάσεις μεταξύ άλλων στο κόστος παραγωγής, στην ενέργεια, στα καύσιμα, ειδικά όσον αφορά το πετρέλαιο στην αντλία.

Επιπλέον αναφέρθηκε στη δυνατότητα αλλαγής κανονισμού του ΕΛΓΑ και αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς, καθώς και για ενίσχυση της κτηνοτροφίας κλπ. Τέλος κάλεσε εκ νέου σε διάλογο τους αγρότες.