Μαρία Καρυστιανού: Πριν το καλοκαίρι η ανακοίνωση του κόμματος - «Μας ζορίζει η ονομασία»

Μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο Open για την απόφασή της να κατέβει στην πολιτική έδωσε η Μαρία Καρυστιανού, η οποία αναφέρθηκε στο πώς η τραγωδία στα Τέμπη άλλαξε τη ζωή της και ανέπτυξε της προθέσεις της γύρω από την δημιουργία του κόμματος το οποίο θα ανακοινωθεί πριν από το καλοκαίρι.

«Δικαίωμα στο εκλέγεσθαι έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Δε θεωρώ ότι το να είσαι από πολιτικό τζάκι ή κομματικό σωλήνα έχεις να εχέγγεια για να λειτουργήσεις σωστά. Το αντίθετο. Όταν προέρχεσαι από εκεί θα κάνεις λαμογιές. Τι λοιπόν πιο υγιές από το να βγει κάποιος στην πολιτική πραγματικά μέσα από την κοινωνία».

«Δεν είμαστε κίνημα διαμαρτυρίας, είπε η Μαρία Καρυστιανού. Ερωτηθείσα αν είναι «ακροδεξιά» απάντησε: «Οι ακραίες θέσεις δε με εκφράζουν είμαι υπέρ της Δικαιοσύνης και αξιών που λείπουν. Το να κατατάσσεις κάποιον θρησκόληπτο για μια φωτογράφιση που υπάρχουν πίσω εικόνες σε έναν τοίχο… Πολύς κόσμος έχει πνευματικό. Έχουμε δει πολιτικούς να πηγαίνουν σε εκκλησίες, προσφάτως ο κύριος Γεωργιάδης. Γιατί πρέπει να χαρακτηριστώ κάπως;».

«Αυτό που συνέβη είναι ότι ενώθηκε ο κόσμος. Είμαι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας που έχασα το παιδί μου. Βγήκα έξω στους δρόμους για να μη γίνει κάτι κακό στο παιδί του γείτονα. Αυτή η σύνδεση στην κοινωνία, είναι αυτό που τους τρομάζει», ανέφερε στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες».

«Τι κάνουμε ως κοινωνία για να περιορίσουμε τον αριθμό γυναικών που οδηγούνται άδικα σε άμβλωση;»

Αναφορικά με τις δηλώσεις της ως προς τις αμβλώσεις, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι διαστρεβλώθηκαν. «Ίσως τρόμαξε η λέξη “διαβούλευση” και “δημόσιος διάλογος” αλλά καλά θα κάνουν να το συνηθίζουν γιατί από εδώ και πέρα θα υπάρχουν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να είναι σε διαβούλευση, υπάρχουν και καλώς υπάρχουν και τα προστατεύουμε. Στο θέμα των αμβλώσεων έγινε διαστρέβλωση των λόγων μου.

Προφανώς το δικαίωμα να ορίζει η γυναίκα το σώμα της δεν θα της το πάρει κανένας. Ο νόμος για τις αμβλώσεις ισχύει ούτως ή άλλως εδώ και πολλά χρόνια. Στον δημόσιο διάλογο θα πρέπει να μπει οτιδήποτε άλλο αφορά το θέμα αμβλώσεις. Ως γιατρός βλέπω ένα πρόβλημα σφαιρικά. Η άμβλωση είναι ένα χειρουργείο, μία αντιμετώπιση, αλλά υπάρχουν χιλιάδες άλλα πράγματα που πρέπει να λυθούν. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα; Δεν πρέπει να μιλήσουμε για τις γυναίκες που οδηγούνται σε αναγκαστική άμβλωση.

Θα σας μιλήσω με αριθμούς. Το θέμα των αμβλώσεων αντανακλά και το επίπεδο της κοινωνικής μας μέριμνας, το επίπεδο της υγείας μας γενικότερα και πώς βλέπουμε τα πράγματα. Οι υψηλοί αριθμοί αμβλώσεων δείχνουν χαμηλό επίπεδο σε όλα αυτά. Στην Ελλάδα είμαστε στις 200-300 χιλιάδες αμβλώσεις τον χρόνο. Η Ιταλία έχει γύρω στις 70.000, η Γερμανία γύρω στις 100.000 και η Γαλλία γύρω στις 225.000.

Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν αφορά το δικαίωμα της γυναίκας να επιλέξει - που θα επιλέξει αυτό που θέλει να κάνει. Το θέμα είναι τι κάνουμε σαν κοινωνία για να περιορίσουμε τον αριθμό και να μην οδηγούνται άδικα γυναίκες που δεν θα ήθελαν σε αυτό το χειρουργείο. Από το οποίο κάποιες γυναίκες αντιμετωπίζουν μετά από αυτό ισόβιο πρόβλημα υγείας», είπε συγκεκριμένα.

«Δημιουργήθηκε μια σύνδεση στην κοινωνία που τρομάζει το πολιτικό σύστημα»

Ως προς τη φωτογράφιση μπροστά από εκκλησιαστικές εικόνες, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και σε άλλους πολιτικούς που το έχουν κάνει και έκανε λόγο για «ταμπέλες» που σκοπό έχουν να απομακρύνουν τον κόσμο που ενώθηκε καθώς δεν είναι κάτι διαχειρίσιμο από το πολιτικό σύστημα.

«Το να σχολιάζεις και να κατατάσσεις έναν άνθρωπο ως θρησκόληπτο επειδή έχει κάνει μια φωτογράφιση και πίσω του υπάρχει ένας τοίχος με εκκλησιαστικές εικόνες δείχνει μια έλλειψη επιχειρημάτων και έναν φόβο για μένα. Έχω έναν πνευματικό, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι κακό. Πολύς κόσμος έχει πνευματικό, πολύς κόσμος πάει στην εκκλησία, πιστεύει, προσπαθεί να είναι καλός άνθρωπος, ηθικός, τίμιος.

Έχουμε δει πολιτικούς να πηγαίνουν σε εκκλησίες. Πρόσφατα είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλήνης. Μπράβο του. Μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι ανώτερο πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα ή την εξουσία. Όλοι οι πολιτικοί έχουν επισκεφτεί. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να μπει οπωσδήποτε μία ταμπέλα, να χαρακτηριστώ κάπως, να απομακρυνθεί ο κόσμος από δίπλα.

Αυτό που συνέβη και είναι μη διαχειρίσιμο για το πολιτικό σύστημα και είναι και πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα είναι ότι ενώθηκε ο κόσμος. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας που έχασα το παιδί μου γιατί τυχαία ήταν στο τρένο, ήρθε ξαφνικά δίπλα ο γείτονας για να με βοηθήσει στη δικαίωση του δικού μου παιδιού. Κι εγώ βγήκα στους δρόμους για να βοηθήσω να μην συμβεί κάτι κακό στο δικό του παιδί. Αυτή η σύνδεση με την κοινωνία είναι αυτό που τους τρομάζει. Είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε τα δεδομένα και να λειτουργούν υπέρ του πολίτη και όχι υπέρ της τσέπης μας», ανέφερε.

«Θα ήθελα πολύ να κάνω ένα ντιμπέιτ με τον κύριο Γεωργιάδη»

Ως προς τη θέση της για την κατάσταση στον χώρο της υγείας, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι τα προβλήματα είναι πολλαπλά και αναφέρθηκε στη στάση του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Όταν ήμουν σε νοσοκομείο με την ειδικότητά μου, 2008 – 2009, η κατάσταση ήταν τραγική, τόσο που αποφάσισα ότι δε μπορώ να δουλέψω σε νοσοκομείο. Από τότε τα πράγματα έχουν γίνει 1.000 φορές χειρότερα και ο υπουργός πρέπει να επισκεφθεί τα νοσοκομεία για να λύσει τα προβλήματα…

Αλλά να παρουσιάζεσαι μόνο για να κόβεις κορδέλες, κοροϊδεύεις τους ανθρώπους αυτούς. Και γιατί ο υπουργός πρέπει να πάει με τα ΜΑΤ σε μια δομή;

Θα ήθελα πολύ να κάνω ένα ντιμπέιτ με τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι ένας τύπους πολιτικού που δε με εκφράζει. Ούτε ως γιατρός, απαντήσεις δεν πήρα. Συμπεριφέρεται απαξιωτικά στους πολίτες, όχι μόνο σε εμένα. Όποιος διαφωνεί μαζί του είναι "κομουνιστής" και "αναρχικός".

Έχουμε βαρεθεί να τον βλέπουμε να δίνει συνεντεύξεις στα πάνελ χωρίς να λέει κάτι. Έχει θέματα με εμένα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, δεν έχω πάρει αποφάσεις για τη χώρα. Τον τρομάζει η καθαρότητα του σκοπού και η επιμονή μας να τα καταφέρουμε. Επιτυχημένος υπουργός δεν είναι, γιατί δεν έχει αφήσει αξιόλογο έργο και ειδικά τώρα στο Υγείας».

«Έχω περάσει από πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις»

Μιλώντας για την ακρίβεια, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Η κυβέρνηση μοιάζει να ζει σε άλλη χώρα, συμπεριφέρεται σαν όλα γύρω μας να είναι ζάχαρη, έκφραση του κυρίου Γεωργιάδη. Ο μισθός φτάνει μόνο για τις πρώτες 15 μέρες…

Είμαστε εγκλωβισμένοι σε χιλιάδες προβλήματα.

Έχω περάσει από πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Όταν ο γιος μου ήταν 8-9 ετών είχα 20 ευρώ για να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Και είδε ένα παιχνίδι και το ήθελε. Τα λεφτά δεν έφταναν και πρώτη φορά είδα τον γιο μου να χτυπιέται για ένα παιχνίδι. Εκείνη τη στιγμή ταυτίστηκα. Ήθελα να κλαίω κι εγώ για τα 20 ευρώ που είχα και έπρεπε να πάρω κάποια πράγματα για το σπίτι. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο στη σκέψη ενός γονέα και κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να μας πάρουν το όραμα και την ελπίδα. Κοιτάζουμε μόνο πώς θα βγάλουμε τον μήνα.

Μου έκανε εντύπωση βίντεο με τον πρωθυπουργό που συνομιλεί με μαθητές λυκείου και τους λέει να φύγουν από τη χώρα για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός της χώρας… Εμείς αγαπάμε την Ελλάδα και θέλουμε εδώ να μείνουν τα παιδιά μας αλλά και να επαναπατριστούν αυτά που έφυγαν».

Για τις δημοσκοπήσεις

Αναφορικά με το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρίνεται από τις δημοσκοπήσεις ως ο καταλληλότερος πρωθυπουργός σχολίασε: «Δεν ξέρω τι να πιστέψω από τις δημοσκοπήσεις, με τόσα σκάνδαλα να είναι πιο κατάλληλος πρωθυπουργός (ο Κυριάκος Μητσοτάκης); Πώς γίνεται αυτό με τόσα σκάνδαλα; Πώς γίνεται να είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας κυβερνήσει; Μιλάω με τον κόσμο και σκέφτομαι ότι δεν είναι αληθινά τα δημοσιεύματα ή αλλιώς ερμηνεύονται».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

«Ως πολίτης είμαι επιθετική απέναντι σε όλους τους μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Ένας άνθρωπος που εκφράζει την Αριστερά, είχε μία πολιτική που εκφράζει της Δεξιά… Οι πράξεις και τα έργα είναι πολύ πιο βαριά από τα λόγια.

Ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη του σε όλο το σύστημα. Ό,τι ρούχα και να φορέσει το σύστημα είναι το ίδιο. Θεωρώ ότι ο κόσμος δε θα την πατήσει ξανά.

Έβγαλε βιβλίο και κατηγόρησε τους συνεργάτες του. Η αποποίηση της ευθύνης δείχνει ότι κάποιος είναι αδύναμος».

Για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Ανδρουλάκη

«Εμείς είμαστε απέναντι από όλους τους πολιτικούς. Την Ζωή Κωνσταντοπούλου συναντάω στα δικαστήρια αλλά μέχρι εκεί. Πολιτικά δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Ένα διάστημα ήταν και δικηγόρος μου.

Ο κύριος Ανδρουλάκης μου έκανε εντύπωση η στάση του με τις υποκλοπές. Δεν πίεσε να μάθει γιατί τον άκουγαν. Ήταν ένα κομμάτι που αφορούσε τη Δημοκρατία γενικότερα. Για ποιο λόγο ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να ακούει τους πάντες. Άρα όταν και ως αντιπολίτευση δεν κάνεις κάποια πράγματα, δημιουργεί δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τους λόγους που δεν το κάνεις…

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δε μου έχει κάνει πρόταση συνεργασίας. Άλλοι πολιτικοί ναι… Μου έκανε εντύπωση η στάση του στις υποκλοπές και με τον κύριο Ράμμο, στήριξε την κυβέρνηση. Κακώς. Κάποια σημεία δείχνουν την εικόνα και τι είναι κρυμμένο από πίσω, την ουσία».

«Μου έταξαν το υπουργείο Δικαιοσύνης»

«Μου έχουν προτείνει συνεργασία και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αριστερά και δεξιά. Η πρόταση έγινε μέσω τρίτων. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο. Πχ Δικαιοσύνης, ειπώθηκε κι αυτό. Απέρριψα κατευθείαν την πρόταση. Μετά έγιναν πιο επιθετικοί… Ή είσαι μαζί μας ή είσαι αντίπαλο.

Για όλο το πολιτικό σύστημα, αυτό που γεννάται είναι εχθρός. Εμείς είμαστε η φωνή όλων που δεν ανέχονται αυτή τη νοσηρή κατάσταση. Σε ένα κράτος με σκάνδαλα που μένουν ατιμώρητα, που εκατομμύρια ευρώ τα κλέβουν και παραμένουν ατιμώρητη, χωρίς Δικαιοσύνη, ηθική, αξίες..»..

Πριν το καλοκαίρι η ανακοίνωση του νέου κόμματος – «Μας ζορίζει η ονομασία»

«Εμείς δεν έχουμε χρηματοδότες. Έχουμε εθελοντές και δημιουργούνται ομάδες με ατομική πρωτοβουλία. Μέχρι στιγμής δε μας έχει προβληματίσει κάποιο έξοδο. Αργότερα θα γίνει μία διάφανη χρηματοδότηση προς τους πολίτες. Ίσως μέσω κάποιας εγγραφής. Κανείς δεν με έχει πλησιάσει να βοηθήσει, δεν έχουμε κάποια κρυφή χρηματοδότηση. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Θα τα ξεπεράσουμε τα δύσκολα μόνοι μας.

Εμείς νοιαζόμαστε για τον άνθρωπο. Πάνω απ΄όλα είναι ο άνθρωπος. Αυτός είναι ένας στόχος που τον αγαπάμε και όταν υπάρχει αγάπη, όλα είναι διαφορετικά.

Υπάρχει επιτελείο. Ανθρώπους με βαρύ βιογραφικό με εμπειρία στην εργασία τους, όραμα, καλή πρόθεση και αγάπη για την Ελλάδα. Θα εντυπωσιαστείτε από το πρόγραμμά μας, πόσο φροντιστικό για την κοινωνία θα είναι και πόσο δημοκρατικό.

Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ενεργούς πολιτικούς.

Θα ανακοινώσουμε το κόμμα όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Πριν το καλοκαίρι. Τότε θα είμαστε έτοιμοι και αναλόγως θα πράξουμε. Η ονομασία μας ζορίζει. Δε μπορούμε να αποφασίσουμε».