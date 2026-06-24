Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: «Όταν σε καλούν οι Αρχές, πρέπει να ανταποκρίνεσαι»

Στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open, τονίζοντας πως «όταν σε καλούν οι Aρχές πρέπει να ανταποκρίνεσαι, όσο κι αν μας φαίνεται ότι μια υπόθεση δεν στέκει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στα ισχυρίστηκε νωρίτερα ο κ. Αβραμόπουλος, πως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κράτησε το ένταλμα σύλληψής του «στο συρτάρι για τρεις ημέρες» και ότι εκείνος ενημερώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου: «Kάτι τέτοιο δεν ισχύει γιατί ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενοι χρόνοι. Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα ο πρωθυπουργός».

«Ακολουθήθηκε η διαδικασία και εντός 24 ωρών το ευρωπαϊκό ένταλμα διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας πως «σε αυτό δεν έχει καμία ανάμειξη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη».

«Να εκπέμψουμε δύο μηνύματα: ναι, σεβασμός στις Αρχές, αλλά να μην κάνουμε τηλεδικαστήρια», τόνισε.

Ερωτώμενος για ενδεχόμενη παραίτηση του Αβραμόπουλου, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι «δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο», ενώ για το αν ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος και βουλευτής θα είναι ξανά υποψήφιος σημείωσε πως «ο μόνος που αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος είναι ο πρωθυπουργός».